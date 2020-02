13 son los meses consecutivos en los que tenemos a los títulos de Amper desplegando un amplio movimiento lateral. Y todo apunta a que puede poner a prueba el soporte que presenta en la base del mismo.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 0.2435 S2 0.22 R1 0.2765 R2 0.3050 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El gráfico de los títulos de Amper habla por sí solo. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un amplio movimiento lateral de manual desde finales de 2018. Lateral cuya base, por definición soporte, pasa en el momento actual por los aproximadamente 0,2430-0,2450 euros y por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 0,3050 euros. Y en la medida en que el precio no rompa con holgura y a poder ser en velas semanales no tendremos la más mínima señal acerca del que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia. Aunque, por la misma, hemos de saber que por definición en la base de un amplio movimiento lateral si acaso se compra, pero no se vende. Es decir, en el entorno de los ahora 0,2430 euros se nos abriría una nueva oportunidad por el lado largo o alcista y siempre y cuando no la perfore con claridad. Y objetivo de subida en la parte alta del lateral.