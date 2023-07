Acerinox reacciona bien al acercarse al soporte que le ofrece la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 9,35 S2 8,77 R1 10,45 R2 11,39 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Parece que la compañía quiere continuar, por lo menos, con el movimiento de consolidación, justo por encima de la media de 200 sesiones. A medio y largo plazo la compañía podría estar dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones.

La resistencia clave que no perderemos de vista se encuentra en los 10,45 euros, máximos anuales. Su comportamiento en estos precios es clave. Si consigue superarlos es muy probable que podamos ver un cambio de tendencia a medio plazo. Por debajo el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 9,356 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios.