Acciona: ¿potencial doble techo?

Cuidado con el título, pues la perforación del soporte podría dar forma a un doble techo

Acciona sigue siendo un título claramente alcista, lo que no es incompatible con la posibilidad de que le tengamos desplazándose lateralmente desde finales de marzo dentro de un tango de precios comprendido entre los 90-90,60 euros como soporte y los 103 euros como resistencia. Y en la medida en que el precio no rompa con fuerza en uno u otro sentido, no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia.

Ahora bien, mucho cuidado con el título, ya que la perforación del soporte en periodo semanal de los 90 euros, podrían terminar de dar forma a un doble techo, con objetivo de caída en la zona de los aprox. 84-85 euros, por donde pasaría la base del antiguo canal alcista, por definición zona de soporte. Pero el soporte en el momento actual más importante lo tenemos en los 90-91 euros. Y mientras no se perfore en velas semanales cabe decir que estamos en niveles de soporte muy importantes y así, no se vende, no se pone un corto (o bajista).

A finales de julio conocimos que de enero a junio de 2019 la compañía obtuvo un beneficio neto atribuible de 155 millones de euros, un 16,5% menos con respecto al primer semestre de 2018, que incluía las operaciones corporativas que se cerraron el año pasado. Sin considerar el efecto de las mismas, el resultado se incrementó un 54,4%. El grupo que preside José Manuel Entrecanales no concretó la cuantía que le corresponde de la compensación total de 357 millones de euros que la compañía y sus socios en el proyecto convinieron a finales del pasado mes de mayo con el Gobierno del Estado de Nueva Gales del Sur. Por su parte, la compañía generó unos ingresos en ese periodo de 3.570 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,3% en comparación al primer semestre de 2018. Mientras que la deuda financiera neta se situó en 4.738 millones (4.951 millones incluyendo el efecto de la NIIF16), frente a 4.333 millones a cierre de 2018, permaneciendo estable respecto a la del primer trimestre.