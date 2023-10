El recorte al proyecto de alta velocidad británico ha puesto en el foco a ACS y a Ferrovial. Las dos constructoras españolas forman parte del proyecto conocido como HS2 (High Speed 2), pensado para conectar Londres con Manchester y que ayer recibió un importante tijeretazo por parte del primer ministro británico, Rishi Sunak, ante la espiral de costes del proyecto, que prácticamente se han triplicado hasta los 100.000 millones de libras. Ahora, el tren solo llegará hasta Birmingham, aunque las consecuencias podrían no ser tan malas como se preveía para las dos cotizadas.

Según informan distintos medios, los tramos afectados por las modificaciones del Ejecutivo británico no están participados por ACS y Ferrovial, cuya involucración en el proyecto se limita al tramo que ha permanecido intacto. Es por ello que, según los expertos de Banco Sabadell, el impacto no va a ser "relevante" en ninguna de las dos compañías, especialmente por su "exposición no muy significativa" al proyecto de alta velocidad.

Así, el banco catalán mantiene su valoración de 'compra' sobre los títulos de ambas firmas. En concreto, estos estrategas otorgan un precio objetivo de 35,10 euros a las acciones de la compañía presidida por Florentino Pérez, lo que dibuja un potencial alcista del 5% para el valor desde los precios de cierre de ayer. En cuanto a Ferrovial, Sabadell mantiene su precio objetivo en los 32 euros y su consejo de 'compra', presentando un escenario alcista del 12% para la compañía presidida por Rafael del Pino.

Según explicó ayer Sunak, HS2 es "el ejemplo definitivo del viejo consenso: el resultado de un proyecto cuyos costes se han más que duplicado, cuyo argumento económico se ha debilitado enormemente con los cambios en los viajes post-Covid". "No hay nada ambicioso en simplemente derrochar más y más dinero en el proyecto equivocado. En su lugar reinvertiremos cada centavo", explicó.

La secretaria de Estado de Transporte en la oposición, Louise Haigh, criticó en la red social X el historial del primer ministro en proyectos de transporte: Sunak "era canciller mientras los costes del HS2 se disparaban. Recortó el presupuesto para baches, por lo que el retraso en el mantenimiento es el mayor registrado. ¿Por qué deberíamos creer en el norte que cumplirá todo lo que diga?", ha escrito.

Cabe señalar que Sunak y el Partido Conservador en su conjunto no se encuentran en una buena posición. Los sondeos sugieren que los 'tories' podrían perder el poder tras 13 años en las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2024, ya que se encuentran 20 puntos por detrás del Partido Laborista en las encuestas y buena parte de ello parece deberse a que el Ejecutivo de Sunak no está cumpliendo con las prioridades que anunció a principios de su mandato.

CLECE, UNA BUENA NOTICIA PARA ACS

Por otro lado, los analistas de Banco Sabadell señalan que las noticias que sugieren que ACS estaría agrupando las diferentes actividades que realiza Clece, su división de servicios, en diferentes cabeceras ante el presunto interés de varios fondos de capital riesgo, son una noticia de tono positivo para la compañía.

No obstante, recalcan, la noticia es de un "impacto limitado" en la medida que por ahora "se trata únicamente de especulaciones en torno a una posible operación que, por otro lado, afecta a un negocio de escasa relevancia para ACS". En concreto, Clece representa un 5% del EBITDA de la compañía y del precio objetivo de Sabadell.

De igual modo, Sabadell recuerda que, recientemente, compañías como Ferrovial, Sacyr o OHLA han desinvertido (o están desinvirtiendo) en sus divisiones de servicios. La firma valora las divisiones de Medioambiente de Ferrovial a un múltiplo de 8,7 veces EV/EBITDA; a Valoriza Facilites (Sacyr) a 6,4 veces EV/EBITDA; y a Ingesan (OHLA), a un múltiplo que estiman de 4,5 veces EV/EBITDA. Finalmente, la valoración de la firma catalana de Clece se sitúa en las 7,7 veces EV/EBITDA.