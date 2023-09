Los expertos de Renta 4 han reiterado su consejo de 'sobreponderar' sobre Banco Sabadell y han elevado de manera importante un 60% su precio objetivo, hasta 2,04 euros por acción desde los anteriores 1,28 euros por título.

"Revisamos al alza nuestra estimación de margen de intereses, hasta 4.689 millones de euros, recogiendo un entorno de tipos más alto y una evolución del crédito más débil", comentan en su último informe sobre el valor.

En su opinión, hay "potenciales catalizadores no recogidos en cotización". En este sentido, indican que "nuestras estimaciones no recogen potenciales programas de recompra de acciones adicionales que no descartamos puedan llevar a cabo en un contexto de mejora del capital".

Esto "debería actuar de catalizador", junto a "una política de dividendos que contempla un pay out en un rango entre el 40%-60% entre efectivo y recompra de acciones".