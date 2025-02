Los analistas de Jefferies han reiterado su consejo de 'compra' sobre Santander y BBVA, y han elevado hasta 7,10 euros la valoración del banco cántabro, y hasta 14,20 euros el precio objetivo de la entidad vasca.

"Aumentamos nuestras estimaciones para 2025/2026 para ambos bancos. Las mejoras están impulsadas por la rentabilidad resistente en España, una visión constructiva sobre México a pesar del ruido, una mayor contribución de Turquía en BBVA; y una mejora de la rentabilidad en Santander US, gracias a unos costes de financiación más bajos, una dinámica de los gastos operativos y de la calidad de los activos", explican estos expertos.

"Esto nos deja ligeramente por encima de los beneficios del consenso en 2025, y entre un 3% y un 4% por encima en 2026. También creemos que ambos bancos devolverán más de un tercio de su capitalización bursátil a los inversores durante el período 2025-27, mediante una combinación de dividendos y recompras (frente a la media del sector bancario de la UE, del 27%)", añaden.

En el caso de Santander, creen que "España seguirá cumpliendo con nuestro escenario base de tipos de interés, y con una dinámica en México que también es favorable. Se espera que los negocios de EEUU y el Reino Unido, los principales rezagados en términos de rentabilidad dentro del Grupo, experimenten un avance en los próximos años".

Sobre EEUU, comentan que "esto se debe al acceso a unos costes de financiación más bajos; y en el Reino Unido a unos ingresos netos por intereses más sólidos, incluido un impulso creciente de la cobertura estructural".

A nivel general, señalan que "el programa One Transformation empieza a dar resultados, lo que debería dar como resultado un mejor control de costes y una mejor perspectiva de ingresos, en particular de comisiones. Brasil necesita mejorar la rentabilidad, en particular a nivel minorista, que consideramos más difícil en el ejercicio 2025, pero posible en el ejercicio 2026".

BBVA: TODOS LOS MOTORES A TODA MÁQUINA

En el caso de BBVA, destacan que "los resultados del cuarto trimestre confirmaron una vez más el éxito de BBVA a la hora de mantener sus franquicias líderes en su categoría, a la escala adecuada, en todos los mercados en los que opera".

Además, indican que "esto se ve respaldado por el hecho de que el banco ha obtenido la mayor rentabilidad entre sus pares en España en 2024, y esperamos que continúe así en los próximos años".

Sobre México, "aunque la situación macroeconómica y geopolítica sigue siendo incierta, creemos que BBVA aún podrá aumentar los volúmenes de préstamos, aunque a niveles más bajos que en 2024. Vemos que los tipos de interés en México seguirán en niveles relativamente altos durante la mayor parte de 2025", anticipan.

Por último, remarcan que "Turquía, que hasta ahora hemos señalado como un país que ofrece 'opcionalidad', se está convirtiendo ahora en un contribuyente mucho más tangible a los beneficios, donde vemos que los beneficios crecerán de 611 millones de euros en 2024 a 1.000 millones de euros en 2025 y 1.500 millones de euros en 2027".

"TODAVÍA HAY MARGEN DE MEJORA"

"Aunque los precios de las acciones de ambos bancos han tenido un sólido rendimiento hasta el momento, con un aumento del 30%, creemos que todavía hay más margen de mejora", argumentan.

"El nuevo entorno de alto RoE (ratio de rentabilidad) doméstico en España, junto con los retornos mucho mayores obtenidos en algunas geografías de América Latina, deja a estos dos bancos en la cima de las ligas de RoE entre los bancos europeos", concluyen.