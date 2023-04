Los expertos de Deutsche Bank han mejorado su recomendación sobre Bankinter hasta 'comprar' desde 'vender', y han elevado su precio objetivo a 7,45 euros por acción desde los anteriores 7,15 euros. El banco "está listo para brillar de nuevo", indican desde la entidad germana.

Según su valoración, Bankinter "superó una vez más las estimaciones de beneficios en el primer trimestre pero, sorprendentemente, ha registrado un rendimiento bursátil débil después de los resultados, lo que se suma a su bajo rendimiento relativo hasta la fecha" desde que comenzó el año.

En su opinión, "esto es bastante difícil de explicar desde un punto de vista fundamental, ya que esperamos que continúe el desempeño sólido en el futuro, con un ratio de rentabilidad RoTE en torno al 15%, lo que parece sobresaliente para un banco mayoritariamente minorista y con una estructura simple".

"Sin embargo", añaden, "las dudas sobre el desempeño del margen neto de intereses, debido al aumento de los costes de financiación, parecen haberse reflejado en el desempeño de las acciones, que se encuentra entre los peores para los bancos (europeos) hasta la fecha".

No obstante, comentan que el perfil de riesgo de liquidez (LCR) de Bankinter no caerá por debajo del 150% y el ratio préstamo-depósito (LDR) no bajará del 100%.

JEFFERIES RECORTA EL PRECIO

Por el contrario, los expertos de Jefferies han reiterado su consejo de 'mantener' el valor, y han recortado su valoración hasta 6,40 euros por acción desde los anteriores 7 euros.

En su opinión, pese a la fortaleza prevista para el margen de intereses en los próximos trimestres, las expectativas del consenso a medio plazo "nos parecen cada vez más limitadas, a la luz de los vientos en contra esperados por el aumento de los costes de los depósitos y la presión sobre los diferenciales de los préstamos".