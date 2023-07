Los expertos de Barclays han mejorado su recomendación sobre Acerinox hasta 'sobreponderar' desde 'mantener', y han elevado su valoración a 12,50 euros por acción desde 11,50 euros. Los títulos del fabricante de acero inoxidable rebotan un 2%, hasta 9,72 euros.

Esta misma semana, los expertos de Deutsche Bank han reiterado su consejo de 'compra' sobre Acerinox, al señalar que está mejor posicionado para beneficiarse de márgenes récord en Estados Unidos.

Antes de que la compañía presente sus resultados del segundo trimestre, los expertos de la entidad germana anticiparon que habrá una mejora modesta con respecto al primer trimestre: "Prevemos un EBITDA de 234 millones de euros", frente a los 226 millones de euros del primer trimestre, señalaron.

"Aunque la débil demanda, los precios de los metales y el desequilibrio del mercado en Asia han puesto a la mayoría de los mercados del inoxidable bajo una presión de precios significativa, el sector del inoxidable estadounidense sigue experimentando una disciplina de precios impresionante", afirmaron en su último informe.

Por análisis técnico, "parece que el valor quiere continuar, por lo menos, con el movimiento de consolidación, justo por encima de la media de 200 sesiones. A medio y largo plazo la compañía podría estar dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones.

La resistencia clave que no perderemos de vista se encuentra en los 10,45 euros, máximos anuales. Su comportamiento en estos precios es clave. Si consigue superarlos, es muy probable que podamos ver un cambio de tendencia a medio plazo. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 9,356 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de estos precios", señala César Nuez, analista de Bolsamanía.