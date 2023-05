Union Bancaire Privée se expande en Japón y compra Angel Japan Asset Management

Union Bancaire Privée (UBP) ha adquirido el 100% de las acciones emitidas por Angel Japan Asset Management (Angel Japan AM), un asesor de inversiones independiente con sede en Tokio especializado en el segmento de renta variable japonesa de empresas de pequeña capitalización. La transacción fortalece aún más la presencia de UBP en Japón y es una clara demostración del objetivo de UBP de expandir su presencia en la región Asia-Pacífico, según ha destacado la entidad en nota de prensa.

UBP está presente en Tokio desde el año 2005, operando a través de UBP Investments, que brinda servicios de gestión de activos tanto de activos tradicionales como de inversiones alternativas para clientes con sede en Japón, así como para inversores globales que buscan tener exposición a Japón.

Fundada en 2001 y dirigida por Hirotaka Usami, Angel Japan AM está formada por cinco profesionales de inversión experimentados, incluidos cuatro gestores de cartera con una experiencia media de 24 años. Actualmente gestiona tres estrategias (IPO, New Growth y Steady Growth) con activos totales bajo asesoramiento de 1.200 millones de dólares.

Esta adquisición se produce gracias a una exitosa asociación entre UBP y Angel Japan AM. Desde 2018, Angel Japan AM asesora a UBP Investments, la entidad que gestiona la estrategia de renta variable japonesa de pequeña capitalización de UBP, que ha generado rendimientos atractivos desde el inicio y ha superado a su índice de referencia.

Tras la transferencia de propiedad, Hirotaka Usami se convertirá en presidente de una junta directiva recién creada en Angel Japan AM, mientras que Ryota Bando, el actual director de operaciones, será nombrado director ejecutivo. Se espera que todos los empleados actuales de Angel Japan AM permanezcan en Angel Japan AM. Aparte de los cambios en su estructura de gobierno y directores, no habrá cambios ni en el actual proceso de gestión, ni en la filosofía, estilo y equipo de inversión de Angel Japan AM.

Al comentar sobre la transacción, Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management y Head of Institutional Clients en UBP, ha dicho que “la adquisición de Angel Japan AM enfatiza la fuerte convicción de UBP sobre las oportunidades de inversión en el segmento global de acciones de pequeña capitalización, especialmente en Japón, y en cuanto a la capacidad única del equipo para aprovecharlos. Asumir la propiedad de Angel Japan AM no solo ampliará nuestros canales de distribución a clientes japoneses, sino que también fortalecerá nuestras capacidades internas y nuestra propuesta de valor para atender aún mejor a nuestros clientes internacionales”

Hirotaka Usami, director representante y fundador de Angel Japan AM, ha añadido que "nos complace haber encontrado el socio adecuado para nuestros clientes y nuestros empleados cualificados y comprometidos. Estamos seguros de que las profundas capacidades sobre el mercado local que aportamos a UBP crearán valor a largo plazo para nuestros clientes y respaldarán las ambiciones de crecimiento de UBP en Japón e internacionalmente. El éxito anticipado de esta nueva alianza se basa en la solidez de nuestra asociación durante los últimos cinco años”.