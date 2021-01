El Senado de Estados Unidos ha tumbado este martes un intento republicano de declarar inconstitucional el nuevo juicio político ('impeachment') contra el expresidente Donald Trump.

La resolución, presentada por el senador republicano Rand Paul, ha sido rechazada por 55 votos, ya que cinco republicanos -Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski y Pat Toomey- se han unido a las filas demócratas en la votación.

No obstante, la gran mayoría de los senadores del Partido Republicano, 45 -incluido el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell-, han respaldado el movimiento de Paul, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Paul ha defendido su resolución justificando que el juicio de 'impeachment' contra Trump es inconstitucional porque Trump ya no es el presidente de Estados Unidos. Según ha sostenido, el proceso "juzgaría a un ciudadano particular y no a un presidente".