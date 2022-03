La creación de empleo en Estados Unidos se ha disparado durante febrero. El país norteamericano ha creado 678.000 nuevos puestos de trabajo en el último mes, superando así ampliamente las previsiones de consenso (400.000) y los 481.000 empleos de enero (revisados al alza desde 467.000).

Según datos del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo se redujo hasta el 3,8% y el número de personas desempleadas cayó hasta los 6,3 millones. En febrero de 2020, último mes sin efecto de la pandemia de coronavirus, la tasa de desempleo se situaba en el 3,5% y el total de estadounidenses sin trabajo se cifraba en 5,7 millones.

Entre los sectores que más han crecido destaca el sector de hostelería y ocio, con un incremento de 179.000 contrataciones en el último mes; también sobresalen las contrataciones en el sector de negocios y servicios, que han añadido 95.000 nuevos trabajadores en febrero, o el sector sanitario, en donde las contrataciones han alcanzado las 64.000. Por otra parte, la construcción aporta 60.000 nuevos empleos; el sector transportes, 48.000; y el sector manufacturero, 36.000 nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el número de despidos temporales alcanzó los 888.000, mostrando poca variación respecto al mes de enero, donde se registraron 959.000. Además, cerca de 1,6 millones de trabajadores fueron despedidos de forma definitiva de sus puestos de trabajo, otro dato que refleja poca variación al compararlo con el del mes precedente (1,63 millones de despidos definitivos en enero).

Por otra parte, el número de personas desempleadas por menos de cinco semanas se redujo en 286.000, situándose en los 2,1 millones. Menos variación hay entre los parados de larga duración, aquellos que llevan 27 semanas o más sin trabajo, aunque el dato creció ligeramente: de los 1,691 millones contabilizados en enero a los 1,702 millones del último mes, suponiendo además un 26,7% sobre el total de las personas desempleadas en febrero.

También se redujo en 349.000 el número de personas que buscaban un trabajo, alcanzando así los 5,4 millones. Según indica el Departamento de Trabajo, estas personas no han sido contabilizadas como desempleados ya que no estaban buscando activamente un puesto de trabajo durante las 4 semanas precedentes a la encuesta o porque no podían aceptar un contrato laboral por diferentes circunstancias.