La relación entre ambos no era buena, de hecho, según apuntan los medios estadounidenses Esper tenía preparada su carta de renuncia desde hace semanas.

Esper será sustituido en el cargo por Christopher C. Miller, quien hasta ahora desempeñaba el cargo de director del Centro Nacional de Contraterrorismo. "¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido", ha explicado Trump a través del mensaje lanzado en su perfil de Twitter.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.