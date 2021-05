Danone elimina la fecha de caducidad y la sustituirá por la fecha de consumo preferente en el etiquetado de sus yogures para luchar contra el desperdicio alimentario y apostar por una alimentación saludable, sostenible e inclusiva, según ha recalcado su director general, Paolo Tafuri.

Cada año se desechan en el mundo alrededor de 1.000 millones de toneladas de alimentos. Así se indica en un informe de Naciones Unidas, en el cual se señala que en 2019 se superaron las 900 millones de toneladas, siendo más del 60% consecuencia del mal consumo en los hogares. Además, el desperdicio alimentario es responsable del 7% de la emisión de gases de efecto invernadero.

Estos factores han sido determinantes para Danone a la hora de tomar la decisión de eliminar la fecha de caducidad de la mayoría de los productos que se venden en España. Según indicó Paola Tafuri, "hemos trabajado tres años para seleccionar los fermentos más robustos que nos permitan preservar las características de nuestros productos".

De esta manera, la marca de alimentación reconocida mundialmente por sus yogures pasará a indicar solo un "consumo preferente", que señala la fecha en la que el producto no pierde el 100% de sus propiedades. A partir de entonces, la ingesta del alimento sigue siendo saludable en contra del pensamiento general, que lleva a muchos a tirar los artículos que han pasado su fecha indicada.

Danone ha lanzado esta iniciativa de la mano de la compañía danesa Too Good to Go. Esta compañía colabora con empresas de alimentación en la difusión del concepto de fecha de consumo preferente como herramienta para reducir el desperdicio alimentario. La firma apela al sentido común de los consumidores, a los que anima a ver, oler y probar un alimento antes de tirarlo a la basura.