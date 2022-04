El primer ministro y el ministro de Economía han recibido este martes la notificación de que la policía metropolitana tiene la intención de emitirles avisos de multa fija. "No tenemos más detalles, pero les volveremos a informar cuando los tengamos", ha dicho la portavoz.

Además, ha confirmado que Carrie Johnson, esposa de Boris Johnson, también será multada. “En aras de la transparencia, la Sra. Johnson puede confirmar que se le ha notificado que recibirá una multa”, añadiendo no tener más detalles sobre la sanción.

Tras examinar las pruebas, la Policía Metropolitana de Londres (Met) ha informado a través de un comunicado, la emisión de más de 50 sanciones a empleados del Gobierno por infringir la normativa de la COVID-19.

Unos sanciones que han sido emitidas por la Oficina de Historial Delictivo (ACRO), organismo responsable de enviarlas a los individuos implicados. A su vez, cuentan con 28 días para rebatirlas o pagarlas, probablemente serán de 20 o 50 libras (entre 24 y 60 euros). Downing Street no ha querido pronunciarse sobre este tema.

La Policía ha analizado un total de doce festejos de una veintena organizados, y señala que "sigue investigando el asunto con premura" y no descarta imponer más penalizaciones económicas en las próximas semanas.

Boris Johnson ha admitido previamente su asistencia a varios de los actos acontecidos en el complejo gubernamental de Downing Street, pero niega que se violaran las restricciones de la pandemia.

Además de la investigación policial, la funcionaria Sue Gray hizo otra interna, cuyas conclusiones no se han publicado aún en su totalidad, aunque sí condenó la censurable cultura interna del Gobierno.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha pedido abiertamente la dimisión del "premier" y su ministro de economía por "por violar repetidamente la ley y mentir a los británicos".“Los conservadores son totalmente incapaces de gobernar. Gran Bretaña se merece algo mejor”, ha añadido.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha pedido la renuncia de ambos y el líder de los liberales demócratas Ed Davey, ha pedido que el parlamento fuera convocado para una votación de confianza contra Johnson.

Boris Johnson must resign. He broke the law and repeatedly lied to parliament about it. The basic values of integrity and decency - essential to the proper working of any parliamentary democracy - demand that he go.

And he should take his out of touch chancellor with him. https://t.co/rqfWavTvjp