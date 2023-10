Los mercados de todo el mundo siguen bajo los efectos del ciclo de subidas dinámicas de los tipos de interés que los bancos centrales introdujeron como respuesta tardía a una inflación inusualmente alta y obstinada. En líneas generales, se reconoce que el endurecimiento monetario frenó con éxito la inflación y que el final del ciclo de subidas de tipos está cerca. A la vez, en los mercados predomina la sensación de que los tipos no volverán a bajar rápidamente, y mucho menos a ubicarse cerca de donde estaban antes.

Los últimos datos económicos y las noticias procedentes de China, en particular, están fomentando la creencia de quienes predicen que estamos ante el comienzo de una recesión. Sin embargo, las señales no son tan claras desde el punto de vista económico, y los beneficios empresariales, aunque apagados en comparación con la primera mitad del año, no dan motivos para el pesimismo a medio plazo. Aun así, los mercados laborales del Espacio Económico Europeo y de Estados Unidos son muy resistentes. Su solidez a lo largo de los últimos años ha llevado a muchos economistas a ajustar sus perspectivas de mercado para ver un aterrizaje suave de la economía, cuando antes esperaban una recesión en el cuarto trimestre de 2023.

Problemas con el sector inmobiliario chino

Esta resistencia del mercado laboral no es evidente en China, y el sector inmobiliario chino ha sufrido un duro golpe, con promotores como Evergrande declarándose en quiebra y muchos otros afectados por el sobreendeudamiento. Por otra parte, es interesante que los mercados mundiales no se hayan resentido tanto. Esto puede atribuirse en cierta medida a los limitados efectos indirectos que esperan los inversores, o a la confianza en los esfuerzos del gobierno chino por atajar por fin la crisis y evitar la fuga de capitales al extranjero. Y puede estar relacionado con el hecho de que, aunque los promotores inmobiliarios están masivamente endeudados, las propiedades no están generalmente sobrevaloradas y los préstamos amortizables de los particulares para estas propiedades son menores en comparación.

Sin embargo, los inversores consideran que se trata de una cuestión más local que de una crisis que pueda infectar a los mercados a escala mundial.

La política monetaria, en el punto de mira

La política monetaria de los bancos centrales seguirá, por supuesto, en el punto de mira de los inversores en el futuro. Sin embargo, como han admitido, los datos económicos se han vuelto mucho más difíciles de leer que en épocas anteriores. Esto explica por qué se mantienen al margen, listos para actuar cuando sea necesario. Y puede dar una indicación de cómo eso debería o no alimentar los procesos de toma de decisiones de los inversores. Por un lado, el mensaje es que no hay claridad en cuanto a la evolución a medio plazo e incluso en cuanto a lo que debe esperarse trimestre a trimestre en lo que respecta a las tendencias macroeconómicas.

El comportamiento de los inversores

Por otro lado, hay un cambio más amplio en el panorama de la inversión que creemos que está teniendo algunos efectos significativos sobre cómo se desarrollarán los mercados. La tecnología ha marcado una gran diferencia y un nuevo y autodeterminado grupo de inversores minoristas ha propiciado un mayor dinamismo del mercado. Es decir, gracias a los nuevos niveles de acceso, los tiempos de respuesta a los acontecimientos del mercado o a los titulares de las noticias se han acortado enormemente y el impacto y la intensidad de las tendencias del mercado han aumentado fuertemente.

Al mismo tiempo, las dificultades para descifrar las tendencias del mercado no se limitan a las macrotendencias. A lo largo de este año, una parte significativa del repunte de la tecnología se debió al auge de la inteligencia artificial, lo suficientemente fuerte como para eclipsar las enormes pérdidas de otros sectores, como el energético. Es poco probable que los inversores que han creado una exposición a activos tangibles para protegerse de la inflación cambien este planteamiento a corto plazo.

En resumen, una leve recesión, si es que se produce, es el escenario más probable para el cuarto trimestre a tenor de los datos económicos disponibles. Sin embargo, la combinación de previsiones económicas divergentes, incertidumbre geopolítica y nuevas pautas de comportamiento de los inversores aumentará notablemente la volatilidad en los próximos meses.