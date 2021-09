El nuevo iPhone es una realidad. Mejoras en la pantalla, mayor resistencia a golpes, mejores cámaras y, por supuesto, un sistema operativo actualizado. Desde este 20 de septiembre llega también el nuevo iOS 15, con algunas novedades y otras funciones que no saldrán por el momento con el nuevo software de Apple.

A nivel de diseño hay pocos cambios más allá de la barra de notificaciones, que las prioriza por orden de relevancia y ha incorporado fotografías para los contactos e iconos de las apps más grandes, para una identificación más sencilla.

En cuanto a las aplicaciones, FaceTime es noticia ya que inforpora el modo retrato, mejora el audio para dotarlo de una mayor realidad, como si quienes intervienen estuvieran en la misma habitación, y la cancelación del ruido de fondo. Para el SharePlay habrá que esperar. Esta funcionalidad supone poder compartir de forma sincronizada canciones, series o películas a través de plataformas como Apple TV, Disney+ o Twitch, entre otras.

Pero la principal novedad, en este sentido, es la posibilidad de usar el software de videollamadas de Apple fuera de sus dispositivos, gracias a los enlaces que se podrán abrir en navegadores como Chrome o Edge. Eso sí, para poder enviar vídeo los dispositivos deben ser compatibles con el códec H.264.

Siguiendo con la parte de la cámara, el nuevo sistema operativo incorpora la funcionalidad de texto en vivo, que reconoce textos en imágenes para traducirlos, copiarlos o enviarlos. Además, Spotlight incorpora la búsqueda de fotos por ubicación, personas, escenas y objetos.

MODO CONCENTRACIÓN, UN PASO MÁS ALLÁ DEL NO MOLESTAR

La aplicación de Mapas se actualiza con más datos de los lugares, además de la posibilidad de ver los sitios en realidad aumentada desde el propio iPhone. Por otro lado, la app Tiempo tendrá más representaciones gráficas de los datos, mapas a pantalla completa y fondos dinámicos animados en función de la meteorología.

El nuevo iOS 15 incorpora también un modo Concentración. Parecido al No Molestar, el usuario puede configurarlo para que durante el horario laboral no lleguen ciertas notificaciones y le permita no distraerse con el 'smartphone'. También permite que en el tiempo de ocio no llegue información de aplicaciones relacionadas con el trabajo.

En cuanto a Safari, se ha buscado poder usar el navegador con una sola mano, rediseñando las pestañas, con una barra flotante en la parte inferior, y nuevos comandos para cambiar de una a otra.

En relación con ello, la privacidad ha sido uno de los puntos que más ha dado que hablar en los últimos meses. Mail, por ejemplo adquiere una funcionalidad para impedir que los remitentes sepan si el correo se ha abierto o no al ocultar las direcciones de IP.

LO QUE NO LLEGA EN EL IOS15

Pero iOS 15 también ha dejado unas cuantas funciones por estrenar. En el caso del Wallet, la cartera digital del iPhone, las llaves digitales de casa con HomeKit para poder compartirlas y la icorporación de la identificación y el carné de conducir de EEUU se quedan fuera.

El software para buscar los AirPods que perdamos tampoco llega en la actualización de este 20 de septiembre, al igual que los informes de privacidad sobre los datos a los que accede cada app que se usa. En relación con la privacidad, el legado digital, la función para ceder la cuenta Apple en caso de fallecimiento, también tendrá que esperar.

La navegación automática 3D en Car Play en salidas o nudos complicados, la grabación en vídeo ProRes hasta 4K son otras características que no están en la actualización.

Por último, la función para detectar los abusos en la infancia, que tanta polémica generó en torno a la privacidad de los usuarios, tampoco está.

Todas ellas irán llegando a los dispositivos en otoño, aunque no hay una fecha definitiva anunciada por la compañía.