“¿Quién dijo que el dinero no da la felicidad?” Seguro que este dicho lo has escuchado millones de veces y puede (o no) que estés de acuerdo con él. Sea cierto o no, la realidad es que el 53% de los españoles reconoce que ha tenido problemas para conciliar el sueño por un problema económico y el 52% señala que el dinero es fuente de problemas según el último Barómetro sobre vida, dinero y felicidad que ha lanzado Creditea.