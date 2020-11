Las dos estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, han puesto el ojo en el Wrexham AFC, un club amateur en la quinta división del fútbol inglés, situado en la pequeña localidad que le da nombre. Consiguiendo un apoyo cercano al 98% de la aprobación de la afición, respaldando así la compra y uniéndose a la lista de clubs ingleses en manos extranjeras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Esta no es la única inversión del actor canadiense, Reynolds, también es propietario de una marca de licores, Aviation American Gin. Y es que tras pasar por el mundo de la interpretación y la dirección, el actor también ha decidido probar suerte con negocios fuera de este ámbito.

En cuanto al Wrexham AFC, se han hecho con el club a coste cero aunque los actores han prometido invertir más de dos millones de euros en el club. Aún está a expensas de que la federación de fútbol inglesa apruebe la compra, el club ya ha anunciado este "fichaje" en sus redes sociales. En un video donde los nuevos dueños del equipo elogian a su principal patrocinador, Ifor Williams Trailers, una empresa que construye remolques. “Si estás pensando una realmente industria del bienestar o en ganado visita Ifor Williams Trailers” .

En la prensa inglesa se rumorea que podrían estar grabando un documental sobre todo ello, algo que no parece que los actores vayan a desmentir ya que McElhenney defendió que “¿por qué no deberíamos documentar esto? ¿Por qué no pensaríamos en el Wrexham de la misma forma que el Manchester United piensa en el Manchester United?”.