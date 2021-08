El Ministerio de Igualdad ha pedido incluir en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, una rebaja del IVA del 10% al 4% en los tampones, las compresas y las copas menstruales, y también en otros productos de higiene para bebés, menores o personas dependientes, como los pañales. Se trata de incorporar una "tasa morada" que grave "con un tipo mínimo" todos los productos "vinculados con la brecha de género", segñun ha explicado el departamento de la ministra Irene Montero.

Desde dicha administración han planteado la medida debido a la brecha retributiva existente entre mujeres y hombres, la cual implica que la población femenina obtiene una menor renta disponible para el consumo de este tipo de artículos de primera necesidad.

Según han explicado, la 'tasa morada' sería "un ligero cambio" que mejoraría la calidad de vida y las economías familiares. "Los próximos presupuestos deben ser unos dedicados a la reconstrucción del país en clave feminista. Ello implica también otra fiscalidad que no castigue ni a las mujeres ni las tareas que ellas asumen", ha defendido el Ministerio de Igualdad.

La reducción del IVA en productos como tampones y compresas se trata de una medida que ya formaba parte de los acuerdos del Gobierno de coalición. El Ejecutivo había apostado por ello en los Presupuestos Generales de 2019 tras el pacto presupuestario con Unidas Podemos y María Jesús Montero, ministra de Hacienda, la cual había defencido que el impacto de género en la compra de dichos artículos de primera necesidad era evidente, no obstante las cuentas en ese momento decayeron. Y los del 2020 no incluyeron la 'tasa morada' debido a la crisis sanitaria y económica por la Covid-19.

Ahora, el Ministerio de Irene Montero ha retomado la propuesta ya que "las mujeres no pueden pagar más por el hecho de ser ellas", pero ha avanzado en la cuestión y ha reclamado incluir "todos aquellos productos vinculados a las tareas de cuidados que recaen sobre los hombros de la mayor parte de la población femenina y que suponen un impacto para su economía", como los pañales, que actualmente están gravados al 21%, el más alto. "Menstruar no es una elección, pero tampoco lo es que un bebé use pañales durante sus primeros años de vida o que una persona mayor también los necesite", ha argumentado fuentes del ministerio.

En 2019, esta reducción del IVA del 10% al 4% implicaba que el Estado dejaría de ingresar 18 millones de euros, se trata de una medida fiscal que menos afectaba a nuestras arcas, por debajo incluso de la disminución del IVA de los libros electrónicos. No obstante, en la actualidad habría que añadir al cálculo el resto de productos de higiene para bebés o mayores, que Igualdad no concreta más allá de los pañales.

No es un debate nuevo

La bajada en relación con los productos de higiene femenina ha sido una cuestión ya reiterada en el debate público. A finales de 2016, la Comisión de Igualdad del Congreso había aprobado una proposición no de ley presentada por el PSOE para instar al Gobierno a rebajar el IVA de estos artículos de primera necesidad. La iniciativa contaba con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. En otros países como Canadá, Francia o Alemania, se ha llegado a conseguir, aunque la mitad de los territorios de la UE siguen teniendo el mismo IVA para este tipo de mercancías que para el vino o el tabaco, según ha revelado Civio.