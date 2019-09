'Dolor y Gloria' de Almodóvar es la candidata española en los premios Óscar

Ha superado a Alejandro Amenábar y Salvador Simó

El internacionalmente conocido director de cine español Pedro Almodóvar ha logrado que su película 'Dolor y Gloria' se convierta en la candidata a representar a España en la próxima edición de los premios Óscar. De este modo, su nuevo film ha superado a sus dos oponentes, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó, y 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar.

Este jueves se ha conocido el nombre de la película en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, de la mano de la actriz Belén Cuesta, y ha sido la más votada entre los miembros de la Academia del Cine. Se trata de la vuelta del cine español a los Óscar, que no probaban suerte desde 2004.

El año pasado, en 2018, de las tres candidatas posibles, los académicos y académicas decidieron que Campeones de Javier Fesser era el título más adecuado para probar suerte en el Dolby Theatre. Pero quedó fuera al igual que Estiu 1993, Julieta y Loreaky.

LEÓN DE ORO

Pedro Almodóvar recibió esta semana el León de Oro de Honor en el Festival de Cine de Venecia, en el que ha repasado su trayectoria asegurando que las películas de sus inicios en los años 70 eran "la demostración de que la democracia española fue real". Considera que este premio hace "justicia poética".

"En el momento en que empecé a hacer cine en el 79, lo que más me fascinaba era el cambio que se operaba en España y no hay tanto cine español que hable de ese cambio. Mi gran nutriente era la calle, me formé ahí y soy el resultado de ese momento, la democracia española. Mis películas demuestran que la democracia española era una democracia real y yo era una muestra de ello", explicó durante la rueda de prensa previa al galardón.