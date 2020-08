Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, podría presentar su dimisión con tal de que Leo Messi no se marche, pero el jugador ya ha tomado una decisión y nada ni nadie podrá evitar su salida, han asegurado fuentes cercanas a la información.

Bartomeu no quiere pasar a la historia como el presidente que dejó escapar al astro argentino, por ello ha decido apartarse hacia un lado si el futbolista se compromete públicamente a no irse. No obstante, al argentino no le ha servido de excusa para frenar su llegada, como todo hace indicar, al Manchester City, el equipo que dirije Pep Guardiola.

La decisión de Messi de dejar el equipo de su vida conmocionó a todo el mundo del fútbol, excepto a los seguidores del Barça que entraron en cólera con su presidente. Desde el pasado martes, el director general del club catalán se ha visto sometido a una constante presión social para que sea él quien se despida del equipo. Además de los numerosos reproches por los antecesores en su puesto, los socios han puesto en marcha la presentación de una moción de censura contra éste.

Con esta propuesta incidente, el presidente dejaría en manos del rosarino toda la responsabilidad, aunque parece difícil que Leo cambie de postura, como han asegurado fuentes cercanas a esta información. Asimismo, el órdago de Bartomeu parece estar envenenado, ya que de asumirlo es un poder que excede de las competencias del capitán.

En cuanto a su venta, la cúpula azulgrana no esta por la labor de dejar salir gratis al astro argentino, si no que se ceñirían a lo estipulado en su contrato y quien lo quiera tendrá que abonar los 700 millones euros de su cláusula de rescisión.

EL LÍO CON EL CONTRATO DE MESSI

El burofax que envió Lionel Messi a la directiva del Barça informando de su deseo de salir del equipo blaugrana ha desatado rios de tinta en cuanto a que pasará con su contrato. El argentino buscará a toda costa salir gratis del club que le vio crecer, tanto él como su círculo más cercano entienden que hay una base legal para ello.

Sin embargo, FC Barcelona no lo ve de esta forma. El equipo de la cuidad condal se ciñe al 10 de junio, fecha en la que cada año caduca esa cláusula del contrato que permite a Messi decidir irse gratis del club.

El rosarino, por otra parte, se defiende señalando que esa fecha solía ser la elegida porque para entonces la temporada regular ya había finalizado y tenía varios días para decidir sobre su futuro. Pero la aparición del Covid-19 y su incidencia en el mundo del fútbol, provocando la modificación de todo el calendario nacional e internacional, condiciona y anula lo acordado.