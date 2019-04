Al menos 29 muertos en un accidente de un autobús turístico en la isla de Madeira

Las víctimas son de nacionalidad alemana

Al menos 29 personas han muerto este miércoles a causa de un accidente de un autobús turístico en el concejo portugués de Santa Cruz, situado en la isla de Madeira, según han confirmado las autoridades.

Poco antes, el alcalde del municipio de Caniço, Filipe Sousa, había confirmado que se habían registrado 28 víctimas mortales, 11 hombres y 17 mujeres.

Sin embargo, la agencia de noticias Lusa ha indicado a última hora que uno de los heridos, que había sido trasladado a un hospital de Funchal con pronóstico grave, ha fallecido. Los medios locales, que recogen que el siniestro se habría saldado además con más de una treintena de heridos, apuntan a que las víctimas serían de nacionalidad alemana.

El propio Sousa había confirmado previamente que "hay muertos", antes de lamentar "no tener palabras" para describir lo que ha sucedido. "No puedo enfrentarme a su sufrimiento", ha aseverado en relación a las víctimas y los familiares. El edil ha destacado que no se descarta que algunos peatones hayan sido arrollados.

Según la citada agencia, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, viajará durante la jornada a Madeira para visitar el lugar del siniestro, cuyas causas se desconocen por el momento.

Por su parte, el primer ministro portugués, António Costa, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y a la canciller de Alemania, Angela Merkel, "en estos momentos difíciles". "Me he enterado con mucha lástima del trágico accidente que ha tenido lugar", ha manifestado. "Quiero dar mis más profundas condolencias a todas las familias afectadas", ha añadido.