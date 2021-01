Los siguientes sanitarios en recibir la vacuna contra el Covid-19 tras la "primera línea" serán los profesionales de Atención Primaria y personal de odontología. Así lo ha hecho saber la Comisión de Salud Pública, que ha aprobado la segunda actualización de la Estrategia de Vacunación frente al coronavirus.

En concreto, el siguiente grupo prioritario en recibir la vacuna serán los de Atención Primaria, personal de Odontología, higiene dental y personal sanitario que atienda sin mascarilla durante más de 15 minutos.

No obstante, la comisión ha advertido que se debe seguir vacunando a las personas de la primera etapa, es decir, a los residentes y personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes. Sobre el personal sociosanitario, ha aclarado que, al no ser considerado de "primera línea", solo se vacunará al que atiende de manera profesional a grandes dependientes que no están institucionalizados.

Sanidad ha destacado también la importancia de mantener la pauta de dos dosis en las poblaciones que se están vacunando, administrando la segunda dosis a partir de los 21 días con la mayor brevedad posible.

El siguiente grupo a vacunar en la próxima etapa incluirá a los mayores de más de 80 años, que comenzarán a recibir la primera inoculación en el "menor plazo de tiempo posible", y siempre y cuando haya dosis disponibles. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 2.851.054 personas de 80 años en adelante, de las cuales 1.056.207 son hombres y 1.794.846 mujeres, y representan el 6% de la población.