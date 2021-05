Dos importantes expertos estadounidenses han advertido de que el mundo necesita la cooperación del Gobierno chino para rastrear los orígenes del Covid-19 y prevenir amenazas de futuras pandemias, informa Bloomberg.

La teoría que apoya que el virus del SARS-Cov-2 podría haber escapado de un laboratorio de Wuhan, en China, cobra fuerza, según Scott Gottlieb, un comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos durante el Gobierno de Donald Trump que ahora se sienta en la junta de Pfizer.

China no ha aportado pruebas para refutar esa teoría, mientras que la búsqueda de indicios de que el virus surgió de la fauna silvestre no ha dado resultados, dijo Gottlieb en el programa 'Face the Nation' de CBS News.

No saber cómo empezó la pandemia pone al mundo en riesgo de futuros brotes, ha afirmado por su parte Peter Hotez, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en otra aparición televisiva.

"Habrá Covid-26 y Covid-32 a menos que comprendamos plenamente los orígenes de Covid-19", declaró Hotez en el programa 'Meet the press' de la NBC.

Casi un año y medio después de que se detectara por primera vez la propagación del nuevo agente patógeno en un mercado de marisco de Wuhan (China), los orígenes precisos del virus siguen siendo oscuros. Los científicos han planteado la hipótesis de que lo más probable es que se haya propagado de los animales salvajes a los humanos. La idea de que el virus podría haberse escapado accidentalmente de un laboratorio de investigación, promovida desde hace tiempo por algunos republicanos, ha recibido una renovada atención por parte de la administración Biden, lo que a su vez ha provocado fricciones con China.