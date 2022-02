Junto a los principios básicos de inversión, como la diversificación o el no arriesgar el dinero que se pueda necesitar a corto plazo, los analistas de Morningstar aconsejan tener en cuenta tres factores a la hora de operar en los mercados.

EXPECTATIVAS DE RENTABILIDAD REALISTAS

Así, por un lado, recomiendan tener unas expectativas de rentabilidad realistas. “Muchos inversores se sumergieron por primera vez en la renta variable durante la pandemia del coronavirus. Se trata, así, de inversores inexpertos que pueden tener unas expectativas de rentabilidad poco realistas, guiadas por historias de éxito publicadas en medios de comunicación o en foros de Internet sobre rendimientos de dos o incluso tres dígitos obtenidos en unos pocos meses”, alertan estos expertos; quienes añaden que “las rentabilidades esperadas a largo plazo serán probablemente mucho más bajas de las vistas en los dos últimos años, de un solo dígito”.

DEJAR DE PERSEGUIR LA RENTABILIDAD

“En medio del desplome bursátil de marzo del pasado año, no muchos analistas predijeron que el año 2020 ofrecería rendimientos récord, como los registrados por los títulos ligados a las energías alternativas”.

A este respecto, desde Morningstar subrayan que las acciones y los fondos que presumen de fantásticas rentabilidades históricas ganan en popularidad, pero no garantizan que su escalada sea siempre en línea recta. “Cuanto más sube, mayor es el potencial de corrección”, advierten.

EL PELIGRO DE QUERER ADELANTARSE AL MERCADO

“La idea de vender cuando el mercado cae y volver a comprar cuando los precios son más bajos parece tentadora. Pero el ‘market timing’ es mucho más fácil de decir que de hacer”, comentan igualmente estos analistas. Así, según un estudio de Morningstar de 2018, “perderse solo unos pocos días críticos puede impactar gravemente en los rendimientos de la inversión”.

“Los mercados le proporcionarán muchas oportunidades de compra y venta, pero intentar adelantarse puede llevarle a entrar alto y salir bajo”. En este sentido, según el informe Mind the Gap de Morningstar, los mejores resultados se obtuvieron en las áreas en las que los inversores se comprometieron a invertir de forma continuada.

Y señalando específicamente a los fondos de renta variable, estos expertos inciden en que su desarrollo no es una línea recta ascendente. “Los inversores en fondos deben estar preparados para muchas pequeñas caídas, y algunas significativas”, explican.

Por todo ello y a modo de conclusión subrayan que “la inversión en fondos debería considerarse un maratón, no un sprint. Tener unas expectativas de rentabilidad realistas puede ayudarle a mantener los pies en el suelo. Además, trate de no perseguir las rentabilidades históricas, y tenga en cuenta que los mercados siempre miran hacia el futuro y que observar el retrovisor mientras conduce probablemente no funcione a largo plazo”.

ALEJARSE DEL 'RUIDO' DEL MERCADO

Y ya para acabar, aconsejan, en la medida de lo posible, alejarse de las turbulencias y el ‘ruido’ del mercado. “La probabilidad de éxito de la inversión es mucho mayor a largo plazo. Además, se supone que un horizonte de ahorro largo desata la magia del interés compuesto”, sostienen.

Eso sí, tener una perspectiva a largo plazo no significa, según su parecer, que no se realicen cambios y ajustes en las carteras. “Pero cualquier cambio –argumentan- debe basarse en decisiones racionales e informadas para aumentar la probabilidad de alcanzar sus objetivos financieros”.