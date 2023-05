El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Canadá aumentó en abril hasta el 4,4% en tasa interanual, después de alcanzar el 4,3% en marzo, en lo que supone "la primera aceleración en la inflación general al consumidor desde junio de 2022", según los datos publicados este martes por la Agencia Nacional de Estadística canadiense. El consenso esperaba un descenso hasta el 4,1%.

Según el organismo que difunde los datos, "los precios de alquiler más altos y los costos de intereses hipotecarios fueron los que más contribuyeron al aumento del IPC de todos los artículos en abril de 2023".

En términos mensuales, el IPC general subió un 0,7% en abril, luego de una ganancia del 0,5% en marzo, debido, en parte, al avance de los precios de la gasolina (+6,3%), que fueron los que más contribuyeron al movimiento general de mes a mes.

El encarecimiento de los precios de la gasolina supone el mayor aumento mensual desde octubre de 2022, y se registró "tras un anuncio de la OPEP+ (países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus) de reducir la producción de petróleo, lo que hizo subir los precios".

Sin embargo, los precios del gas fueron un 7,7% más bajos en abril de 2023 en comparación con hace un año, cuando los precios escalaron debido en parte a la invasión rusa de Ucrania. En comparación con los 18 meses anteriores, los precios de la gasolina fueron un 10% más altos en abril de 2023.

En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye de su cálculo los alimentos frescos y la energía, avanzó un 0,5% en el mes, para alcanzar una tasa anual del 4,1%, dos décimas por debajo del registro del mes pasado.

Los analistas de Oxford Economics subrayan que el repunte en el índice general supone "solo un bache en el camino hacia una inflación más baja este año", y pronostican "que la inflación caerá bruscamente a alrededor del 3% en los próximos meses y disminuirá a alrededor del 2,5% para fin de año".

"El Banco de Canadá no estará encantado con el aumento de la inflación de abril, pero no creemos que sea suficiente para obligarlo a subir los tipos nuevamente. El Banco sigue estando más preocupado por los mercados laborales ajustados y el elevado crecimiento de los salarios. Pero, si la inflación resulta ser pegajosa y los mercados laborales no se relajan en los próximos meses, podría haber más aumentos de tasas sobre la mesa este año", aseguran.

Desde TD Securities apuntan que "una inmersión más profunda revela un panorama un poco más preocupante: la tasa anualizada de tres meses de la inflación subyacente aumentó del 3,4 % en marzo al 3,7 % en abril".