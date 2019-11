El Ibex cierra plano: la banca compensa la caída en Telefónica y Gamesa

Las compañías que han presentado hoy cuentas han recortado posiciones

El Ibex no ha podido engancharse a los nuevos máximos históricos de Wall Street ni a los récords anuales marcados en Europa. El selectivo español se ha dejado este martes un leve 0,09%, hasta los 9.407 puntos, dividido entre las alzas de la banca y las caídas en Siemens Gamesa (-8,68%) y Telefónica (-0,97%) tras presentar sus cuentas trimestrales.

En el caso de Telefónica, el beneficio cayó más de un 50% hasta septiembre por los gastos de reestructuración y fue negativo en el trimestre (-443 millones de euros) impactado por este mismo factor, mientras que el consenso de FactSet esperaba un beneficio positivo de 92 millones en el trimestre estanco. Los expertos dudan ahora de que la operadora vaya a cumplir con su objetivo de EBITDA para 2019.

En cuanto a Siemens Gamesa, ha duplicado el beneficio, pero ha anunciado un ajuste de plantilla que afectará a 600 empleados. También ha comunicado unos objetivos en ventas y margen EBIT para 2020 por debajo de lo esperado por el consenso, lo que explica el desplome que está registrando.

Endesa (-0,82%) ha sido otra las compañías españolas que se ha confesado ante el mercado. La energética ganó un 85% menos por el deterioro de 1.398 millones por activos de carbón. Ambas compañías han reiterado sus objetivos y también su dividendo, algo que preocupa especialmente a los accionistas.

En positivo, los valores más destacados del selectivo han sido Ence (+3,17%) CaixaBank (+2,82%) y Cie Automotive (+2,59%) Además, el resto de bancos han cerrado con repuntes superiores al 1%, excepto Bankinter, que ha sumado un 0,96%.

CHINA Y EEUU, PRINCIPAL CATALIZADOR

Las noticias esperanzadoras sobre China y EEUU fueron el principal catalizador de la pasada jornada y lo siguen siendo este martes. El presidente chino Xi Jinping, que ha pronunciado un discurso en la China International Import Expo este martes, ha pedido que las tensiones internacionales se resuelvan a través de la discusión, instando a la eliminación de las barreras comerciales mundiales.

En este contexto, el barril de Brent cotiza con una subida del 1,1% al cierre del mercado en Europa y se sitúan cerca de alcanzar los 63 dólares. Además, en el mercado de divisas, el euro deprecia un 0,5% y se cambia a 1,1065 dólares; mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 63 puntos básicos.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Sesión de consolidación de niveles la de este martes en el Ibex. En el muy corto plazo ahora tenemos un primer soporte en el hueco alcista de este lunes (9.328) y como resistencias todo sigue igual: los 9.500 puntos como zona más inmediata (los máximos del 'reversal' de la sesión del 17 de octubre y por encima tenemos los máximos anuales en los 9.588 puntos y la parte alta del canal alcista, ahora en los 9.680 puntos", destaca José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"No obstante, resulta preocupante lo débil que sigue estando nuestro índice a pesar de lo bien que lo está haciendo el sectorial bancario europeo. El Ibex no está siendo capaz de subirse al tren de las compras con la misma alegría y prueba de ello lo tenemos en el hecho de que el Ibex sube un 10% en el año vs. 24% del Dax, 22% del Euro Stoxx 50, 23% del Cac 40 o el 27% del FTSEMIB", añade.