El ex director ejecutivo de Goldman Sachs Lloyd Blankfein se ha mostrado este miércoles crítico con el rescate de 30.000 millones de dólares a First Republic Bank llevado a cabo por las once principales entidades financieras de Estados Unidos, ya que considera que estas "lo hacen porque se les pide que lo hagan", y no en base a la calidad del activo.

"No encuentro eso muy inspirador de confianza, porque no creo que realmente estén haciendo un análisis y decidiendo sobre un buen crédito o una buena inversión. No lo hacen por un análisis comercial o las perspectivas de esa institución, lo hacen porque se les pide que lo hagan", ha destacado en una entrevista con 'CNBC'.

La semana pasada, las once firmas anunciaban la decisión de salir al rescate de First Republic, después de que el banco cosechara importantes pérdidas en bolsa y ante el miedo a un efecto contagio tras las caídas de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

De acuerdo con la medida, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán cada uno un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarán 2.500 millones cada uno, y BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán lo propio con depósitos de 1.000 millones cada uno.

Sin embargo, la inyección de capital no aplacó las caídas bursátiles, y la entidad comenzó la presente semana de nuevo teñida de rojo y con salidas de depósitos, una situación que, según ‘CNBC’ y ‘Wall Street Journal’, ha llevado a Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, a asesorar a First Republic sobre las distintas alternativas estratégicas que puede llevar a cabo el banco para evitar la bancarrota. Entre estas, se incluye una ampliación de capital o la venta del banco.