Chris Licht ha presentado su dimisión como presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide "con efecto inmediato", ha informado Warner Bros Discovery, que no ha ahondado en los motivos de su marcha, si bien esta se produce semanas después de la entrevista en el canal a Donald Trump, que muchos analistas interpretaron como favorable al exmandatario estadounidense.

"A medida que la compañía emprende una búsqueda activa de un reemplazo, ha establecido un sólido equipo de liderazgo interino compuesto por líderes de programación experimentados como Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de talento y contenido, Virginia Moseley, vicepresidenta ejecutiva editorial y Eric Sherling, vicepresidente ejecutivo de programación de EEUU, así como David Leavy, director de operaciones, en la parte comercial", ha destacado la compañia.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros, ha expresado su "gran respeto por Chris, personal y profesionalmente".

"El trabajo de liderar CNN nunca iba a ser fácil, especialmente en un momento de gran disrupción y transformación, y él ha puesto su corazón y alma en ello. Aunque sabemos que tenemos trabajo que hacer mientras buscamos identificar a un nuevo líder, tenemos absoluta confianza en el equipo que tenemos y continuaremos luchando por CNN y su periodismo de clase mundial", ha agregado.

Licht asumió su cargo en mayo de 2022, tras ser vicepresidente ejecutivo de programación especial en CBS y productor ejecutivo y conductor de "The Late Show with Stephen Colbert". Antes de eso, fue vicepresidente de programación de CBS News y productor ejecutivo del programa de noticias matutino de la cadena, "CBS This Morning", que ayudó a lanzar en 2012. Antes de CBS, Licht fue cocreador y productor ejecutivo original. del popular programa matutino de noticias de MSNBC, "Morning Joe".