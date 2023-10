El petróleo sube con fuerza este lunes (barril Brent: +2,52%, 86,71 dólares; barril WTI: +2,91%, 85,20 dólares) tras el ataque de Hamás a Israel que ha causado centenares de muertos y la posterior declaración de guerra de Israel. Sin embargo, el crudo está aún lejos de los máximos del año que marcó hace varias semanas y que situaron al Brent al filo de los 100 dólares.

Al amanecer del sábado, durante una importante festividad judía, el grupo militante palestino Hamás lanzó una infiltración de múltiples frentes en Israel, por tierra, mar y aire, que ha causado centenares de muertos. El ataque se produjo horas después de que miles de cohetes fueran lanzados desde Gaza hacia Israel.

Aunque la reacción inicial del petróleo a la situación ha sido de subidas, algunos analistas creen que es impulsiva y que no durará.

Los temores a una posible represalia contra Irán amenazan el paso de los buques que transportan petróleo a través del Estrecho de Ormuz

"Para que este conflicto tenga un impacto duradero y significativo en los mercados petroleros, debe haber una reducción sostenida en la oferta o el transporte de petróleo", dijo Vivek Dhar, director de investigación de materias primas de minería y energía del Commonwealth Bank, según recoge 'CNBC'.

"De lo contrario, y como ha demostrado la historia, la reacción positiva en los precios del petróleo tiende a ser temporal y fácilmente superada por otras fuerzas del mercado", escribió en una nota diaria. El conflicto no pone en peligro directamente ninguna fuente importante de suministro de petróleo, agregó.

LA INVOLUCRACIÓN DE IRÁN

Hay rumores de que Irán ayudó a Hamás a organizar su ataque, y Estados Unidos ha anunciado que enviará buques de guerra a la región.

"La escalada de las tensiones ha generado una ola de pánico en los mercados financieros en la apertura del lunes. El barril de crudo estadounidense cotizó por encima de los 87 dólares por barril, ya que los temores a una posible represalia contra Irán amenazan el paso de los buques que transportan petróleo a través del Estrecho de Ormuz y cambian la retórica del mercado de una potencial desaceleración de la demanda mundial de petróleo a una oferta mundial ajustada", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Es difícil predecir la magnitud de la acción de precios en respuesta a los choques geopolíticos. El hecho de que Estados Unidos e Irán estén involucrados en la turbulencia sugiere que las tensiones podrían aumentar aún más. Desde una perspectiva de precios, se espera que el nivel de 90 dólares por barril ofrezca una fuerte resistencia en el crudo estadounidense, ya que la escalada y la prolongación de las tensiones en Oriente Medio podrían ser la gota que colme el vaso y llevar al mundo muy cerca del borde de la recesión, lo que podría moderar el apetito por el petróleo. Aún es demasiado pronto para afirmarlo con certeza", añade Ozkardeskaya.

Desde una perspectiva geopolítica, esta guerra es diferente a la de 1973 porque el panorama político y geopolítico es diferente, explica la experta. En primer lugar, los países árabes no están atacando a Israel de manera conjunta. En segundo lugar, los países de la OPEP tienen capacidad de reserva que restringen de manera voluntaria para mantener el precio del petróleo por encima de los 80 dólares por barril, pero no necesariamente piensan en triplicar los precios del petróleo, lo que solo aceleraría la transición energética. En tercer lugar, Estados Unidos podría seguir utilizando sus reservas estratégicas de petróleo para amortiguar un posible shock de precios, aunque las reservas estratégicas de petróleo han llegado a su punto más bajo en 40 años después de la guerra en Ucrania. "Por último, la guerra en Ucrania y el embargo al petróleo ruso ya están en juego y Occidente tiene poco margen para imponer otro embargo al petróleo árabe. Dicho esto, una posible represalia contra Teherán representa un serio riesgo al alza para los precios del petróleo. Seguiremos de cerca los acontecimientos, pero no especulamos por ahora sobre un aumento drástico en los precios del petróleo", añade la analista.