Tras la noticia, la cotización del 'oro negro' sufrió en los mercados, una situación que se ha compensado a primera hora de este jueves con subidas tanto para el Brent (+0,8%, 101,90 dólares) como para el West Texas Intermediate (+0,73%, 96,94 dólares).

"La AIE avanza con una liberación colectiva de existencias de petróleo de 120 millones de barriles (incluidos 60 millones de barriles aportados por EEUU como parte de su extracción general de su Reserva Estratégica de Petróleo). Próximamente se harán públicos más detalles de las contribuciones específicas", ha escrito en su perfil oficial de Twitter Birol.

The @IEA is moving ahead with a collective oil stock release of 120 million barrels (including 60 million barrels contributed by the US as part of its overall draw from its Strategic Petroleum Reserve).



More details of specific contributions will be made public soon.