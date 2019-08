Sánchez presentará el 3 de septiembre su programa para lograr la investidura

No será hasta el día 9 cuando se reúna con los dirigentes nacionales

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado este jueves que el próximo martes 3 de septiembre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentará su nueva propuesta abierta denominada “Programa común progresista” que incluye 300 medidas que se podrían convertir en la base de un "acuerdo programático” que facilite la investidura. Y no será hasta lunes día 9 cuando el líder del Ejecutivo retome las negociaciones con los partidos.

Pedro Sánchez va a contrarreloj y apurando los tiempos y es que, según José Luis Ábalos, hasta la segunda semana de septiembre no se reunirá con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el del PP, Pablo Casado y el de Ciudadanos, Albert Rivera. Y lo hará una semana después de presentar su programa con 300 propuestas con el que llegar a un acuerdo programático. El presidente en funciones tendrá dos semanas para negociar antes del 23 de septiembre cuando, en caso de no lograr una investidura, se convocarían nuevas elecciones de forma automática.

En declaraciones a la Ser, el ministro de Fomento ha explicado que Pedro Sánchez terminará esta semana las reuniones con colectivos de la sociedad civil y la semana que viene tiene fijados encuentros con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y PNV.

Ábalos ha insistido en que "no existe alternativa a un gobierno socialista" y ha advertido de que deben apostar por "la responsabilidad de no cometer el riesgo de que la derecha, no siendo mayoritaria, pueda gobernar el país".

LAS 300 MEDIDAS

El gobierno socialista ha elaborado el "Programa común progresista" con 300 medidas que abordará cuestiones como el empleo digno y pensiones justas, feminismo, lucha contra la desigualdad social y calidad democrática, emergencia climática y transición ecológica de la economía, avance científico, tecnológico y transición digital, España abierta a Europa y al mundo y cohesión territorial.

En cuanto a una supuesta coalición, el ministro ha insistido en que esta opción "está más que descartada. No es buena esa lógica de que si alguien gana, el resto pierde".