Sánchez pide "compromiso" y no caer en reproches para acabar con el bloqueo

Pide unidad frente a "otras fuerzas que no pueden gobernar"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho este sábado un intenso llamamiento al "compromiso y la movilización" de los socialistas de cara a la nueva cita electoral del 10-N para acabar con "la parálisis y el bloqueo político", con un claro objetivo que es concentrar el voto en el partido socialista "frente a otras fuerzas que no pueden gobernar", ha explicado.

Durante su intervención en la apertura del Comité Federal que se está celebrando desde las 10:30 horas, que es el mácimo órgano de decisión, Sánchez insistió en que "no merece perder más el tiempo por una victoria que el resto de actores no reconoce", y pidió a los suyos que "no caigan en reproches", sino en dar "una respuesta a los desafíos de este país".

Durante este acto el partido socialista acordará la estrategia electoral para la nueva cita electoral del 10N. Se ha referido a la derecha y a Unidas Podemos asegurando que "no pueden aspirar a gobernar cuando se está ausente en la mayor parte de los territorios".

También ha recordado que "pese a quien le pese" el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española.

