Salvador Illa, líder del PSC en el Parlamento de Cataluña, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que cuando la presidenta del Parlament haga la ronda de consultas, "le volveré a manifestar mi voluntad de concurrir a la investidura". Y ello pese al principio de acuerdo anunciado a primera hora de la mañana entre ERC y JxCat para desbloquear la investidura de Pere Aragonès.

"Hubo un cordón sanitario inédito en Europa contra un partido socialdemócrata", ha dicho Illa en referencia al veto que le han impuesto las fuerzas independentistas a su partido. El exministro también ha dicho que aunque está "en las antípodas de Vox", su formación le reconoce los votos "que se han ganado en las urnas", pese al veto también de los independentistas a los de Abascal.

Illa ha señalado que el acuerdo entre ERC y Junts es "un intento de repetir un fracaso" porque han tardado "tres meses dos partidos que llevan cinco años gobernando juntos" para tratar de formar un nuevo gobierno. "Intentan una prórroga agónica y un fracaso", pero "se va a acabar imponiendo la corriente de cambio", ha dicho Illa.

"Lo que le conviene a Cataluña es reencontrarse consigo misma, con el resto de España y de Europa. Esto no se puede hacer con un gobierno que tiene un planteamiento tan divisivo como la independencia", ha manifestado el líder del PSC.

LOS INDULTOS A LOS LÍDERES DEL PROCÉS

Para Illa, el mejor gobierno posible sería entre el PSC y Podemos, con el apoyo externo de ERC, pero "ERC antepone sus credenciales independentistas" a un ejecutivo "bipartito" de izquierdas.

Por otro lado, Illa ha calificado de "incívicas" a las miles de personas que el fin de semana hicieron botellones y ha dicho que se le hace "difícil olvidar los comentarios de algunos" cuando propusieron el estado de alarma de seis meses que ahora reclaman. "Las herramientas que tenemos son suficientes para iniciar esta nueva etapa", ha dicho Illa.

En lo que respecta a los indultos a los líderes del procés, ha afirmado que el Gobierno de la nación está obligado a "tramitar las peticiones", añadiendo que "estas personas no tienen que tener ningún perjuicio ni privilegio por ser quienes son", aunque no ha manifestado si está a favor o no de que se les conceda esta medida de gracia.

Además, Illa ha dicho que la decisión de retirar la mascarilla, a lo que se ha abierto Cataluña, debe adoptarse en "el seno del Consejo Interterritorial de Salud" y ha pedido prudencia. "No hay que correr", ha manifestado.

Aunque Illa siente "mucho respeto por Gabilondo", ha manifestado que la victoria de Ayuso debe ser un "estímulo para que el PSOE haga un ejercicio de actualización de sus planteamientos y cambios para dibujar una alternativa consistente".