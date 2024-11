El PSOE ha anunciado que "iniciará de inmediato acciones legales" contra Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la 'tramaKoldo', "si se confirman las informaciones aparecidas en prensa sobre su testimonio ante el juez instructor".

Desde el partido aseguran que estas declaraciones no tienen "ninguna credibilidad" y que se trata de una persona que "está en prisión preventiva" y con la que Sánchez "no ha tenido nunca ninguna relación".

"Lo que dice es absolutamente falso, solo está intentando salvarse él", ha afirmado el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, de quien Aldama ha dicho que cobró 15.000 euros.

"Ha dado contra todos, sin pruebas y con mentiras". "Él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca, insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido", ha añadido en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados.