Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha interrumpido su periodo estival tras los nuevos y numerosos rebrotes de Covid-19 que sacuden a España. El presidente regresará tres días antes de lo previsto a la Moncloa.

La difícil situación que atraviesa nuestro país ha provocado que Sánchez, desde las 14:00 horas de la tarde de este viernes, esté en Madrid antes de tiempo, tal y como ha adelantado La Información. La idea del presidente era pasar el fin de semana en Doñana,y retornar a Madrid el próximo lunes 24.

A pesar de que los contagios por coronavirus no dejan de crecer en España, el Ejecutivo no planea requerir a un nuevo estado de alarma.

No obstante, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), reconoció que "las cosas no van bien", aunque las hospitalizaciones y las defunciones estén lejos de los niveles que se registraron en el pico de la epidemia. Pero también avisó que "el que detectemos mucho no implica que no haya transmisión, sigue habiendo mucha, cada día más".

Durante la habitual rueda de prensa, en la que se actualizan los datos diarios de la incidencia del virus, Simón pidió a los "influencers" que se impliquen y ayuden a que la población se conciencie. "Hay muchos 'influencers' en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia", comentó.

El pasado jueves, el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa notificó 3.349 nuevos contagios, ascendiendo hasta 3.349 las personas que se han infectado desde el inicio de la pandemia. La cifra total de muertos se sitúa en 28.813, tras registrarse 16 nuevos fallecidos.