Los canadienses han otorgado la victoria al Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau en las elecciones parlamentarias del lunes, pero su apuesta por conseguir una mayoría de escaños ha fracasado y el resultado ha sido notablemente similar al de las elecciones de hace dos años.

Los liberales han sido los que más escaños han obtenido de todos los partidos. Trudeau canalizó el poder de la estrella de su padre, el icono liberal y fallecido primer ministro Pierre Trudeau, cuando ganó las elecciones por primera vez en 2015 y ha llevado a su partido a la primera posición en dos elecciones desde entonces.

Los liberales de Trudeau han sido elegidos con 157 escaños, exactamente el mismo número que ganaron en 2019, 13 menos de los 170 necesarios para la mayoría en la Cámara de los Comunes.

Los conservadores han obtenido 121 escaños, el mismo número que ganaron en 2019. Los izquierdistas de los Nuevos Demócratas, 29, una ganancia de cinco escaños, mientras que el Bloc Québécois, con sede en Quebec, ha perdido tres, con 28, y los Verdes se han quedado en dos escaños.

Trudeau entró en las elecciones liderando un gobierno minoritario estable que no estaba bajo amenaza de ser derrocado.

La oposición fue implacable al acusar a Trudeau de convocar una votación anticipada innecesaria -dos años antes del plazo- por su propia ambición personal.

"Trudeau ha perdido su apuesta por conseguir una mayoría, así que yo diría que es una victoria agridulce para él", ha dicho el profesor de ciencias políticas de la Universidad McGill de Montreal, Daniel Béland.

Trudeau apostó que los canadienses no querían un gobierno conservador durante una pandemia. Canadá está ahora entre los países más vacunados del mundo y el gobierno de Trudeau gastó cientos de miles de millones de dólares para apuntalar la economía en medio de los cierres. Trudeau argumentó que el enfoque de los conservadores, que se han mostrado escépticos ante los cierres y los mandatos de vacunación sería peligroso y declaró que los canadienses necesitan un gobierno que siga la ciencia.

La líder conservadora Erin O'Toole no exigió a los candidatos de su partido que se vacunaran y no quiso decir cuántos no estaban vacunados. O'Toole describió la vacunación como una decisión de salud personal, pero un número creciente de canadienses vacunados está cada vez más molesto con los que se niegan a vacunarse.

O'Toole se anunciaba hace un año como un "conservador de verdad". Se convirtió en líder del Partido Conservador con la promesa de "recuperar Canadá", pero inmediatamente comenzó a trabajar para empujar al partido hacia el centro político.

La estrategia de O'Toole, que incluía renegar de las posiciones más apreciadas por las bases de su partido en temas como el cambio climático, las armas y los presupuestos equilibrados, estaba diseñada para atraer a un sector más amplio de votantes en un país que tiende a ser mucho más liberal que su vecino del sur.