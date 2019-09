El nuevo Gobierno de Italia toma posesión con Di Maio como ministro de Exteriores

Los líderes del M5S y el PD aplauden la composición de un gabinete repudiado por Salvini

El nuevo Gobierno de coalición de Italia, compuesto por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD), tomará posesión este jueves, con Giuseppe Conte como primer ministro y el líder de la formación antisistema, Luigi di Maio, como ministro de Exteriores.

Conte se reunió este miércoles con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Quirinale para comunicarle que, tal y como le había encargado, está en disposición de formar Gobierno. "Dedicaremos todas nuestras energías, habilidades y pasión para hacer de Italia un mejor país", ha declarado ante los medios.

El nuevo gabinete de Conte, que repetirá como primer ministro, contará con nueve miembros del PD y once del M5S. Di Maio, líder del M5S que en el anterior Ejecutivo ejerció de viceprimer ministro y ministro de Trabajo, asumirá ahora la cartera de Exteriores, mientras que Economía o Defensa irán a parar al PD.

Di Maio ha explicado en Facebook que es un gabinete "valiente y ambicioso" y entre sus prioridades como nuevo jefe de la diplomacia ha citado la "internacionalización" del sistema económico económico italiano, los flujos migratorios y el acercamiento a África y a las economías emergentes. El Ministerio de Interior, hasta ahora en manos del líder de la Liga, Matteo Salvini, recaerá en Luciana Lamorgese, ex alcaldesa de Milán con una gran experiencia en la función pública, por lo que es vista como una tecnócrata, según informa la prensa italiana.

La composición del nuevo Gobierno se ha solventado en una reunión de casi tres horas en el Palacio de Chigi entre Conte y los líderes de PD, M5S y LeU, un partido menor de la izquierda italiana. Un día antes, los dos partidos principales pactaron un programa de Gobierno de 16 puntos que incluye un presupuesto expansionista, la llamada 'tasa Google', un salario mínimo y aumentar el gasto en educación, investigación y bienestar.

La alianza entre el PD y el M5S, otrora rivales, ha permitido evitar las elecciones anticipadas a las que habría obligado el vacío de poder generado por la ruptura de la anterior coalición de Gobierno entre el M5S y la Liga.

"PARAR A SALVINI"

El líder del PD, Nicola Zingaretti, ha celebrado en redes sociales la conformación de un gobierno de "mucho cambio" que, acuerdo programático aparte, también ha logrado "parar a Salvini". "El mero anuncio de esta fase ya está haciendo que Italia recupere protagonismo en Europa", ha destacado.

Por su parte, el líder de la Liga no ha escatimado críticas para un acuerdo que le deja fuera del Ejecutivo y que implica un "récord de ministros y sillones". Salvini, que ha acusado a sus rivales políticos de tener "miedo" a unas elecciones anticipadas, ha advertido al M5S y al PD de que "no podrán escapar de los italianos durante mucho tiempo". "Entretanto, limitamos su daño y nos preparamos para volver a ganar. ¡Yo no me rindo!", ha sentenciado Salvini en su cuenta de Twitter.