Mattarella da una semana a Conte para que forme nuevo Gobierno en Italia

El presidente italiano se reúne este jueves con el primer ministro para darle el mandato

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, concederá siete días al primer ministro, Giuseppe Conte, para que forme nuevo Gobierno. Ambos se han reunido este jueves en un encuentro en el que Mattarella ha dado el visto bueno a una coalición entre el Movimiento 5 estrellas y el Partido Democrático. Por su parte, el líder la La Liga, Matteo Salvini, asegura que el acuerdo se basa en el "odio" hacia su partido.

El jefe de Estado de Italia da, de esta manera, la oportunidad a dos ex enemigos políticos de formar Gobierno este jueves. Según publican en Reuters, tendrán un límite extraordinario de tres semanas, que podría marcar un punto de inflexión en las complicadas relaciones con la Unión Europea (UE).

Enemigos declarados en el pasado, los dos partidos entraron en conversaciones de coalición después de que el ex socio de coalición de Movimiento de 5 estrellas, el euroescéptico Salvini, declarara al Gobierno inviable y convocara elecciones anticipadas. Sin embargo, este movimiento se le volvió en contra al no conseguir la mayoría del voto parlamentario para forzar las elecciones y regresar al poder como primer ministro. Además, este miércoles, Movimiento 5 estrellas y el Partido Democrático anunciaran que tratarían de formar una coalición bajo el liderazgo del tecnócrata Conte, aunque su continuación como primer ministro ha sido el principal escollo en las negociaciones.

Di Maio: "Tenemos compromisos con los italianos y vamos a cumplirlos"

Ambos todavía tienen que ponerse de acuerdo sobre las políticas y el equipo de ministros, pero el líder del Movimiento 5 estrellas, Luigi Di Maio, dijo que se habían comprometido a encontrar un terreno común para el bien del país: "Tenemos compromisos con los italianos y vamos a cumplirlos". También pidió a sus nuevos aliados "un programa homogéneo, que ponga en el centro a los ciudadanos". Respecto a Salvini, asegura que no reniega del trabajo que hicieron juntos, "pero lo que cuenta es que Italia sea cada vez más fuerte".

No obstante, el Gobierno entrante deberá ser confirmado con el voto de confianza de la mayoría de los 630 diputados y 318 senadores.

Por su parte, Salvini asegura que la situación política en Italia no es culpa suya y que había sido víctima de una conspiración internacional. Aunque sin nombrarlos directamente, ha vuelto a apuntar en sus acusaciones a la primera canciller alemana, Angela Merkel, al presidente francés, Emmanuel Macron, y a las autoridades de la UE. A ellos "les disgustó un Gobierno que estaba restituyendo orgullo, soberanía y futuro a las familias italianas", dice. Sobre el acuerdo, el líder de La Liga cree que se debe solo al "odio" a su partido. "No hay mayoría en este Parlamento. El gobierno de perdedores no puede darle a este país un futuro".