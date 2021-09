El Madrid Central de Manuela Carmena se ha quedado en el pasado. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este lunes Madrid Distrito Centro, una nueva ordenanza de movilidad para la capital y que ya comienza a despertar dudas: ¿quién puede acceder al centro?, ¿qué es lo que cambia?, ¿a cuánto ascenderán las multas?...

La Ordenanza de Movilidad Sostenible irá adentrándose progresivamente en la ciudad madrileña contando así con la creación de Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El objetivo de esta nueva ordenanza es la de mejorar la calidad del aire de la capital y poner en orden tanto el tráfico como la movilidad. Entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), lo que desde el Ayuntamiento afirman que se hará esta semana o a principios de la que viene.

¿QUÉ ASPECTOS CAMBIAN Y CUÁLES NO?

Dos son los cambios principales de esta nueva ordenanza respecto a la anterior. El primero es que aquellos comerciantes que trabajen en el centro tienen permitido acceder con hasta tres vehículos por actividad comercial, aun teniendo la etiqueta A (vehículos sin distintivo ambiental). Accederán igual que los coches de los residentes pero no podrán aparcar durante todo el día en zona verde; no obstante los empadronados sí lo podrán hacer.

Con Madrid Central, estaba terminantemente prohibido el acceso de cualquier vehículo si no tenía la etiqueta medioambiental.

El segundo cambio afecta a los camiones. Mientras que en Madrid Central a partir de 2022 aquellos camiones que sobrepasasen las 3,5 toneladas de peso quedaban prohibidos para circular por el centro, con la nueva ordenanza esta decisión se llevará a cabo un año más tarde, en 2023. Además, el tiempo reservado para la carga y la descarga de los mismos aumentará a los 45 minutos, respecto a los 30 de antes.

En cuanto a lo que no cambia, las calles afectadas por la nueva ordenanza serán las mismas que las de Madrid Central. Eso sí, el cambio de logotipos de Madrid Central por el nombre de la nueva ordenanza supondrá 185.000 euros al Ayuntamiento.

¿DE CUÁNTO SERÁ LA MULTA?

La multa será igual que la de Madrid Central, 90 euros por infracción. No obstante, una vez que la ordenanza entre en vigor habrá un período de preaviso de dos meses por lo que, aunque se cometa alguna infracción no habrá multas, solo se enviará una carta informativa.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER AL CENTRO?

La circulación y el acceso de vehículos no cambia mucho. Tanto los comerciantes, como residentes de la zona delimitada, como los vehículos ECO y Cero pueden ir al centro. Pero aquellos vehículos con una etiqueta B y C tendrán que estacionar siempre en un parking y no en zonas SER.

La novedad en cuanto a quién puede ir al centro es que pueden entrar un mayor número de comerciantes, por lo que tendrán tres meses para registrar sus vehículos en el Ayuntamiento si cumplen con los nuevos puntos.