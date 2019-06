Macron amenaza con romper con Cs: "no acepta ambigüedades" con Vox

En un artículo, el diario francés 'Le Monde' dice que Albert Rivera "ya no engaña a nadie"

Las negociaciones postelectorales en España y, en particular, las posibles alianzas que pueda haber entre Ciudadanos y Vox, generan "preocupación" en el Gobierno francés, que ha dejado claro que el presidente, Emmanuel Macron, "no acepta ambigüedades" y está dispuesto incluso a replantearse la "cooperación política" con la formación de Albert Rivera si pacta algún tipo de "plataforma común" con la ultraderecha.

Fuentes del Elíseo han subrayado en un encuentro con periodistas españoles que "cualquier trabajo de fondo con la ultraderecha es muy grave" y que "no se puede ignorar" el escenario autonómico y local en España. Así, y aunque con "cautela", han señalado que el aparente acercamiento de Ciudadanos a Vox en el marco de la renovación de las instituciones "no es una anécdota", sino "un tema importante" para el Gobierno galo.

Las fuentes consultadas han advertido de las consecuencias que tendría el pacto de una "plataforma común" entre Ciudadanos y Vox, si bien han evitado aclarar cuál sería la "línea roja". "No vamos a tener ninguna complacencia", han añadido, en relación a unas relaciones futuras donde no estaría asegurada la alianza entre el partido de Rivera y La República En Marcha (LREM) de Macron.

"Consideramos que la alianza con la extrema derecha como hemos visto en España no es una opción"

El mandatario galo aspira a conformar un grupo "renovado" en la Eurocámara y, de hecho, la hasta ahora Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) pasará a llamarse Renovar Europa ('Renew Europe' en inglés). Dicho grupo aún debe conformar su "perímetro" y el Elíseo ha puesto en cuestión el grado de "cooperación política" que puede haber entre Ciudadanos y LREM.

En este sentido, las fuentes han apuntado que en el grupo, descrito como "progresista" y "proeuropeo", debe haber "coherencia" y, por tanto, no tiene cabida que uno de sus integrantes llegue a acuerdos con una formación ultraderechista. "No nos pueden acusar de esta debilidad", han remachado. En esta misma línea se ha pronunciado la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amelie De Montchalin, quien se ha mostrado igual de tajante: "Consideramos que la alianza con la extrema derecha como hemos visto en España no es una opción".

De Montchalin ha asegurado que corresponde al nuevo grupo del Parlamento Europeo analizar cuáles son sus "límites", en la medida en que considera que su labor es ejecutiva y no parlamentaria, pero sí ha apuntado que es momento de construir "mayorías" al margen de los bloques tradicionales.

Los liberales europeos han recuperado en las elecciones de mayo el puesto de tercera fuerza en la Eurocámara, con 106 escaños según la última actualización del escrutinio, lo que le dará un papel clave en la toma de decisiones a lo largo de la legislatura. Además de Ciudadanos -que ahora tendrá siete eurodiputados-, en la pasada legislatura también formaron parte de este grupo PNV, PDeCat y UpyD.

"BUENA RELACIÓN" CON SÁNCHEZ

De Montchalin ha reconocido que el Gobierno francés se siente "muy cerca" del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y que, en el contexto de la política europea, se reúne con "socialistas" y "centristas". Sánchez, ha añadido, "tiene prioridades para Europa que Macron comparte".

La Presidencia gala diferencia entre la "vida parlamentaria" y la "vida política". En esta última, el "interlocutor exclusivo" de Macron es Sánchez, con quien París mantiene una "conexión" pese a que puedan no estar de acuerdo en todo y pertenecer a familias políticas diferentes, según las fuentes del Elíseo.

"La estrategia de Ciudadanos de ocultar sus acuerdos con la extrema derecha ya no engaña a nadie"

La relación personal entre Macron y Sánchez también es "buena", como habría quedado en evidencia en la cena que ambos mandatarios mantuvieron antes de la cumbre informal de líderes que se celebró a finales de mayo. Desde el Elíseo han mantenido que las ideas de los dos dirigentes en Bruselas convergen en retos como el cambio climático o la reforma de la eurozona.

'LE MONDE' DICE QUE Cs YA NO ENGAÑA A NADIE

Por su parte, el diario francés 'Le Monde' ha publicado un artículo en el que reacciona a los posibles pactos de la formación liderada por Albert Rivera y Vox.

Lo titula como "En España, Ciudadanos abre la puerta de los acuerdos a la extrema derecha" y comienza con la siguiente frase: "La estrategia del partido liberal Ciudadanos (Cs) de ocultar sus acuerdos, directos o indirectos, con la extrema derecha ya no engaña a nadie en España".

El diario añade que es un movimiento "difícil de entender" ya que, hasta ahora, Ciudadanos había pretendido ser el partido del "cambio" y la "regeneración".