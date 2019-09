Francisco de la Torre hace oficial su adiós a Cs: renuncia al acta de diputado

A finales de julio presentó su dimisión de la dirección del partido de Albert Rivera

Francisco de la Torre ha hecho oficial su marcha de Ciudadanos. Este jueves, el que formara parte del Comité Ejecutivo Nacional ha firmado su renuncia a su acta de diputado en el Congreso. A finales de julio presentó su dimisión de la dirección del partido de Albert Rivera.

"Hoy he presentado mi renuncia al acta de diputado. Ha sido un honor representar a los españoles en el Congreso", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter De la Torre, que fue portavoz de Hacienda de Ciudadanos la pasada legislatura. Además, era uno de los portavoces económicos del partido naranja que encabezaba Luis Garicano, ahora eurodiputado, y del que también formaba parte Toni Roldán, que también dejó el partido por discrepancias con la línea actual de Cs.

Antes, había anunciado que estudiaba dejar el proyecto en el que se embarcó en 2015, trasladando a la dirección del partido liderado por Albert Rivera su decisión de dejar la dirección de la formación por la línea que había adoptado. De la Torre formaba parte de la Ejecutiva como responsable de política fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid, además de diputado por esta comunidad autónoma reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril.

En aquel momento decidió quedarse como diputado de base, y de hecho ya no presidió ninguna de las comisiones que correspondieron a Ciudadanos, pero a la vuelta de las vacaciones ha formalizado también su renuncia al escaño. En su carta de julio a Albert Rivera manifestó su discrepancia con la estrategia defendida por Rivera sobre la formación de Gobierno, alegando que el "no es no" al candidato socialista, Pedro Sánchez, no es una vía propia de un partido "centrista". "He perdido la ilusión en este proyecto", resumía.