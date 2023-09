El candidato Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a fracasar el recibir otra negativa a su investidura como presidente del Gobierno en la segunda votación, en la que era suficiente con lograr una mayoría simple del Congreso de los Diputados. Han sido 172 síes (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria), 177 noes (PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, Junts, ERC y BNG) y un voto nulo de un miembro de Junts, que se ha equivocado.

En la sesión de este viernes, el debate se ha abierto con la intervención de Feijóo. Durante su tiempo, el líder del PP ha dejado entrever su derrota al asegurar que solo quedaban "dos salidas: Gobierno de la mentira o repetición electoral".

"Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran. Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado por los españoles", ha lanzado al PSOE, a la vez que ha agradecido a Vox, UPN y Coalición Canaria "su apoyo responsable, generoso y sin condiciones".

Tras él, la réplica ha llegado por parte de los socialistas de la mano de Óscar Puente, quien ha acusado a Feijóo de utilizar a la Corona para una sesión de investidura condenada al fracaso.

"Entró siendo candidato a líder de oposición y al parecer, según las crónicas, va a salir convertido en un líder de la oposición hecho y derecho", ha dicho, aconsejando al líder popular que, "para fortalecer su liderazgo en el PP, la próxima vez convoque un congreso en su partido o mucho mejor, unas primarias y que los militantes decidan. ¡Atrévase! Aprenda algo del señor Sánchez de una vez por todas".

Detrás ha intervenido Santiago Abascal, dejando claro el apoyo de Vox: "Reitero nuestro voto afirmativo en esta segunda sesión, como no podía ser de otra manera". "Yo no creo, señor Feijóo, que usted sea como Sánchez, por eso le apoyamos".

Por parte de Sumar, Marta Lois ha recordado al candidato del PP que no va a conseguir ser presidente del Gobierno "porque no tiene los votos y lo sabe". "Usted no va a gobernar porque está atado de pies y manos a la extrema derecha. Usted sabe que lleva compartiendo un número muy importante de postulados de la extrema derecha". Además, ha calificado esta investidura como una "mentira". ¿Por qué se empeña en tomarnos el pelo? ¿Por qué no admite su derrota?", ha afirmado.

También ha reafirmado su negativa a Feijóo Teresa Jordà, de ERC. "Votaremos 'no' a este vodevil de investidura", "los votos de Esquerra han sido, están y estarán al servicio de la defensa de Cataluña". En su intervención ha lanzado un mensaje claro al PP al considerar que la independencia de Cataluña también tendría que interesar al partido "porque si Cataluña se independizase él podría gobernar España con mayoría absoluta".

En un sentido similar se ha expresado por parte de Junts Míriam Nogueras, que ha echado en cara a Feijóo que "durante todo el debate no ha aportado ni una sola propuesta para resolver el conflicto político que existe, porque existe, entre España y Cataluña".

Entre las formaciones del País Vasco, ambas han dejado claro que volverán a votar en contra de la investidura de Feijóo. "No se puede rechazar lo que jamás se va a obtener. Usted no puede rechazar nuestros votos porque jamás los iba a tener", ha dicho Oskar Matute, de EH- BILDU. "Ustedes no han querido poner un cordón sanitario alrededor de la extrema derecha en el Congreso y hoy el Congreso le está poniendo un cordón sanitario a ustedes".

Mientras, Aitor Esteban, del PNV, ha explicado que si no se han sentado a negociar con el PP "es porque tenemos principios. Unos principios que coinciden con los valores y preocupaciones europeas frente al autoritarismo y nos impiden estar en la misma ecuación que Vox". También ha calificado el discurso de Feijóo como "contradictorio en lo económico y decepcionante en lo territorial". "No sabemos quién es Feijóo. Pero lo que sí sabemos es que no es quien dice ser. Feijóo insiste en que se puede confiar en él. Nuestra conclusión es la contraria".

Finalmente, el BNG ha sido el último partido en intervenir. Néstor Rego ha acusado al líder del PP de haber "descalificado a diestro y siniestro, menos a Vox, claro". "Ha perdido la votación. Más resumido todavía: ha llegado, ha hablado y ha fracasado. Ha fracasado para todo el mundo menos para la prensa amiga".

Para acabar con la sesión, la popular Cuca Gamarra ha reconocido que "se puede perder una votación", pero se ha consolado con que se "puede ganar un debate"