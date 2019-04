El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se va a Ciudadanos

Ocupará el puesto número 13 en la lista para las próximas elecciones autonómicas

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se pasa a Ciudadanos, donde ocupará el puesto número 13 en la lista para las próximas elecciones autonómicas. El pasado 11 de abril, formalizó su dimisión como presidente de la comunidad para ir en las listas del PP para las elecciones al Parlamento Europeo.

El fichaje se ha producido este miércoles, aunque en las listas publicadas en el BOE todavía aparece como número cuatro en las europeas. Garrido fue el sustituto de Cristina Cifuentes en el gobierno regional tras su dimisión por el Caso Máster.

Ha explicado que esta decisión se debe a que hay que sumar fuerzas "ante un Partido Popular desinflándose"

"Es momento de unir fuerzas para derrotar al sanchismo y al populismo", ha afirmado Ignacio Aguado, número uno en las listas de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, que ha presentado en rueda de prensa el fichaje de Garrido por el partido, quien ha explicado que esta decisión se debe a que hay que sumar fuerzas "ante un Partido Popular desinflándose".

"Llevo 30 años militando en el PP y esta decisión no ha sido nada fácil, pero era la única opción para seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad y libertad", ha asegurado el expresidente alegando que "son muchas las razones". "En Europa hubiera tenido una vida más tranquila, pero esta decisión está motivada por convicción y principios", ha dicho.

Según ha señalado en varias ocasiones el exdirigente, a Garrido no le había sentado del todo bien en un principio la decisión tomada por el presidente del PP, Pablo Casado. "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", admitió en una entrevista.