"Eres corrupto, barato, tonto y mentiroso. Eres un corrupto y lo sé porque te he pagado yo". Esta ha sido una de las afirmaciones del empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', sobre Alvise Pérez en un vídeo difundido por redes sociales.

En dicha publicación, Romillo acusa al agitador ultraderechista por la presunta financiación irregular de 'Se acabó la fiesta' (SALF), el partido que fundó y que obtuvo tres escaños en las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

"Sé que eres un corrupto porque te he pagado yo. Yo te he dado el dinero y me has dicho que lo vas a usar para financiar tu partido y pagar campañas. No solo eres corrupto, encima eres un corrupto de saldo, del 'Shein': por 100.000 'pavos' te tengo aplaudiendo", añadió Cryptospain.

Cabe recordar que el empresario aseguró el pasado miércoles ante el juez José Luis Calama que entregó 100.000 euros en metálico al eurodiputado para recibir futuros favores y beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.

Investigado como máximo responsable de Madeira Invest Club, Romillo ratificó ante el juez José Luis Calama lo expuesto en su denuncia admitida el pasado mes de octubre. En concreto, Cryptospain aseguró que el pasado 27 de mayo de 2024 entregó dinero de Sentinel, una de sus empresas, para financiar la campaña electoral de SALF y para promover su entramado financiero. En su relato, Romillo afirma haber entregado personalmente el dinero y la recepción de mensajes de agradecimiento por parte de Alvise.

Por su parte, Pérez no prestará declaración ante el juez que investiga la presunta financiación ilegal de su formación política. Esto, después de que el pasado miércoles su abogado informase que no podía comparecer debido a compromisos políticos en Bruselas, pero trasladó verbalmente al magistrado que su cliente tenía intención de declarar de forma voluntaria. Finalmente, el letrado de Alvise ha comunicado a Calama que "se ha tomado la decisión de que el señor Pérez Fernández no acuda a tal declaración".

Cabe recordar que, según el auto del juez, la promoción realizada por Alvise de las actividades ilícitas del entramado de Madeira Invest Club podría convertirlo en cooperador necesario o cómplice de los delitos investigados. Alvise Pérez tiene la posibilidad de no declarar ante el juez debido a su condición de eurodiputado, ya que está aforado ante el Tribunal Supremo.