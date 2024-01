El Congreso de los Diputados ha rechazado en la sesión de este martes la aprobación de la ley de amnistía con los votos en contra de la formación nacionalista Junts per Catalunya, por lo que la votación se ha saldado con 171 votos a favor y 179 en contra.

De esta manera, la proposición de ley orgánica de amnistía regresa a la Comisión de Justicia para que esta emita un nuevo dictamen de conformidad, según ha detallado la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, adelantó en el debate previo que la formación catalana votaría en contra de la ley, argumentando que "alguien debe defender los derechos fundamentales de todos".

"La adaptación de la agenda judicial a la agenda política es tan descarada que no hacen falta argumentos", ha destacado, y ha recriminado a los legisladores presentes que "no están listos para romper con el franquismo instalado en muchas de las instituciones del Estado".

Además, Nogueras ha defendido que los miembros del partido no son terroristas y ha instado a los diputados a que "no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido".

"Detener la represión a medias no es detenerla. No dejaremos el independentismo expuesto a la arbitrariedad de la cúpula judicial prevaricadora española", ha agregado.

La proposición de ley orgánica inició su tramitación el pasado 12 de diciembre con la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Socialista en el Pleno de la Cámara. También en sesión plenaria extraordinaria, celebrada el 10 de enero, la Cámara rechazó los textos alternativos presentados por los grupos parlamentarios VOX y Popular en el Congreso.

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado, la ponencia creada en el seno de la Comisión de Justicia para tramitar esta reforma se reunió el 18 de enero para emitir su informe, que, junto con las enmiendas presentadas, se debatieron en comisión el martes 23 de enero. Ahora, esta comisión deberá abordar de nuevo el texto.