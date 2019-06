Ciudadanos quiere dividir la legislatura en Madrid y el PP dice que es "inaceptable"

La propuesta de Ciudadanos era que Almeida fuera alcalde dos años y Villacís, otros dos

Ciudadanos quiere repartirse la alcaldía de Madrid con el Partido Popular. La propuesta del equipo de negociación de la formación ha sido dividir la legislatura en dos partes, de manera que cada candidato sea alcalde dos años. Sin embargo, el PP ha rechazado la propuesta, que califica como "ocurrencia".

De esta manera, los primeros dos años, el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, sería quien ocupara la alcaldía. Mientras, los dos últimos años de legislatura el cargo recaería en la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís.

Así lo ha señalado el miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos Miguel Gutiérrez tras salir del encuentro que han mantenido esta mañana los dos equipos negociadores, donde ha aclarado que es solo una propuesta y no un acuerdo. Fuentes de la formación naranja señalan que se trata de una propuesta que se enmarca solo en el Ayuntamiento de la capital y no en la Comunidad, donde Ignacio Aguado está negociando con Isabel Díaz Ayuso.

Ambos partidos se han reunido este jueves para acordar un gobierno de centro derecha en el Ayuntamiento de la capital. "Estamos esperanzados. La investidura de Almeida está cada vez más cerca", aseguraba antes de comenzar el encuentro la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y número 2 de la candidatura del PP al Consistorio de Madrid, Andrea Levy.

Sin embargo, a la salida de la reunión, Levy ha tachado la propuesta de "ocurrencia". "Esto no es serio, no es responsable", ha dicho a los medios de comunicación. Fuentes de la dirección nacional del PP han confirmado la negativa del partido.

Ciudadanos tilda esta propuesta de "solución de compromiso", y asegura que en la negociación está siendo "muy generoso". Además, cargan contra la "obsesión" de Almeida por "sentarse cuatro años" en la Alcaldía, que avisan "puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno ya negociado".

La formación naranja dejó al PP un programa con 50 medidas el pasado viernes, y este miércoles, el PP remitió tanto a Cs como a Vox un programa de investidura, unas líneas de negociación con las que se espera avanzar más que en la última reunión, donde no acercaron posturas.

Mientras, desde Vox, el candidato al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido que "hasta que no hay firmado un acuerdo, técnicamente no hay nada seguro". No obstante, cree "en el sentido común" del PP y Cs y confía "en su responsabilidad ante los madrileños" porque, ha dicho, "es lo que está en juego". "Aquí algunos sólo se miran a si mismos, y solo hablan de candidatos, programas y puestos pero nosotros estamos hablando de los madrileños", ha indicado.