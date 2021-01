Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado este viernes como acusada de un delito de falsedad en documento oficial. Los hechos se remontan a marzo de 2018, cuando exhibió ante los medios de comunicación y en redes sociales el acta de su defensa de un Trabajo de Fin de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Al ser cuestionada por la Fiscalía, Cifuentes ha defendido que "no leí el trabajo, se lo entregué y les expliqué cuáles eran las líneas generales".

La expresidenta de la comunidad afirma que la defensa de su TFM tuvo lugar en un ambiente informal, y no se le llegó a pedir ni defenderlo. Además, ha reconocido que lo hizo en una sala de juntas y desconoce si lo hizo ante el tribunal o no: "No les conocía porque no fui a clase".

Cifuentes ha añadido que la única persona de la universidad con la que tuvo contactó durante el máster es el ya fallecido Enrique Álvarez Conde, otrora director del Máster de Derecho Público en la Rey Juan Carlos. Según la expresidenta, éste le aseguró que no tenía que asistir a clase, sino entregar un trabajo por cada una de las 12 asignaturas del mismo, que sustituiría tanto los exámenes como su asistencia.