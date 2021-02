Las elecciones del 14 de Febrero al Parlament de Catalunya han vuelto a aflorar la independencia de Cataluña como la vía de partidos como Junts per Catalunya, la CUP y, en menor medida, ERC para resolver el conflicto político entre la región y el Estado. Sin embargo, una hipotética república catalana quedaría inmediatamente fuera de la Unión Europea (UE), con todos los costes económicos que conllevaría y que analiza un informe de think thank Epicenter, avalado por Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, y por Juergen Donges, expresidente del Consejo alemán de Expertos Económicos.