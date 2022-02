El líder del PP, Pablo Casado, ha acudido este miércoles a la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Tras una interlocución con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el popular ha decidido abandonar el hemiciclo.

Todas las miradas estaba puestas en Casado. Con la primera intervención de la mañana, el tono empleado por el cabeza del PP ha sonado a despedida. De hecho, ha cambiado en el último momento la pregunta prevista y ha tirado de reflexión. "Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y el respeto a los compañeros", ha expresado.

"Nuestra responsabilidad es ensanchar el espacio de la centralidad para que el PP y el PSOE pudiéramos ganar en él, sin necesidad de pactos con los que no creen en España". "Espero que el Gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, la unidad nacional y el respeto a los españoles", ha añadido.

Tras su intervención, la bancada popular se ha puesto en pie con un sonado aplauso. Casado ha escuchado entonces la respuesta de Sánchez, que le ha deseado "lo mejor en lo personal".

"En estos dos años, la oposición se ha instalado en la descalificación constante. Negando un principio democrático esencial como es la propia legitimidad y la existencia de este gobierno emanado de la voluntad popular", ha destacado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha asegurado que no se van a adelantar las elecciones, que "se convocarán cuando corresponda": "Les anuncio que el Gobierno de España no a va adelantar las elecciones, porque éste es un Gobierno con sentido de Estado". "Competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de los adversarios".

Aunque Casado había decidido finalmente acudir al pleno del Congreso por "obligación y respeto a la soberanía nacional", tras la respuesta de Sánchez ha declinado hacer uso del turno de réplica y sin mediar palabra ha abandonado por sorpresa el hemiciclo.